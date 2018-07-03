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Former school board member and community activist Betty Dalton dies at 89
Published: July 3, 2018 - 5:33 PM | Updated: July 3, 2018 - 6:37 PM
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By Theresa Cottom

Beacon Journal/Ohio.com

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