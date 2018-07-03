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Former team members, Ohio State lawyer contradict Jordan during abuse probe
Published: July 3, 2018 - 8:35 PM | Updated: July 3, 2018 - 9:27 PM
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By Jennifer Smola
and Jessica Wehrman

The Columbus Dispatch
GateHouse Ohio Media

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