France bestows Legion of Honor medal on 92-year-old Akron veteran of three wars

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Published: March 21, 2018 - 6:23 PM | Updated: March 21, 2018 - 6:24 PM
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By Paula Schleis
Beacon Journal/Ohio.com
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