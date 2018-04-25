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Grandfather locked up guns, but 13-year-old used tools to take apart, reassemble cabinet, police say
Published: April 25, 2018 - 6:33 PM | Updated: April 25, 2018 - 6:34 PM
By Amanda Garrett
Beacon Journal/Ohio.com
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