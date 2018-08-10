Girl, 13, who lost her family in a fire, finds new home with her teacher

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1ib3gtd3JhcHBlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1ib3gtaGVhZGVyIj48aDI+RGV0YWlscy4uLjwvaDI+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1pdGVtcyI+PGh0bWw+PGhlYWQ+PG1ldGEgaHR0cC1lcXVpdj0iQ29udGVudC1UeXBlIiBjb250ZW50PSJ0ZXh0L2h0bWwiIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiAvPjwvaGVhZD48Ym9keT48IS0tUFNUWUxFPVBEVExfQm9keVR4dC0tPjxwPlRoZSBSZWQgQ3Jvc3Mgb2YgU3VtbWl0LCBQb3J0YWdlIGFuZCBNZWRpbmEgQ291bnRpZXMgb2ZmZXJzIGZyZWUgc21va2UgYWxhcm1zIHRvIGFueSByZXNpZGVudCBsaXZpbmcgaW4gdGhvc2UgY291bnRpZXMuIFNlbGVjdCBmaXJlIGRlcGFydG1lbnRzLCBpbmNsdWRpbmcgQWtyb24sIHdpbGwgYWxzbyBpbnN0YWxsIHRoZW0gZm9yIGZyZWUuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIDMzMC01MzUtMjAzMC48L3A+PC9ib2R5PjwvaHRtbD48L2Rpdj48L2Rpdj4=
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XaGVuIEtpbSBDYW50ZXJidXJ5IGJlZ2FuIHdvcmtpbmcgYXMgYSBzdWJzdGl0dXRlIHNwZWNpYWwgZWR1Y2F0aW9uIHRlYWNoZXIgaW4gdGhlIHN1bW1lciBvZiAyMDE2IGF0IEh5cmUgQ29tbXVuaXR5IExlYXJuaW5nIENlbnRlciwgc2hlIGRpZG4mIzgyMTc7dCByZWFsaXplIHNoZSYjODIxNztkIGVuZCB1cCB0ZWFjaGluZyB0aGUgY2xhc3MgdGhlIGVudGlyZSB5ZWFyLjwvcD4KPHA+QnV0IGV2ZW4gbGVzcyBleHBlY3RlZCB3YXMgdGhhdCBzaGUgd291bGQgZW5kIHVwIHRha2luZyBvbmUgb2YgaGVyIGZvdXIgc3R1ZGVudHMgaW50byBoZXIgaG9tZSBhcyBvbmUgb2YgaGVyIG93bi48L3A+CjxwPllldCwgd2hlbiBzaGUgZm91bmQgb3V0IGhlciAxMi15ZWFyLW9sZCBzdHVkZW50LCBTaGFuaXlhIFNpbXBzb24sIHdhcyB0aGUgc29sZSBzdXJ2aXZvciBvZiBhIGhvdXNlIGZpcmUgdGhhdCB0b29rIHRoZSByZXN0IG9mIGhlciBmYW1pbHkmIzgyMTc7cyBsaXZlcyB0aGF0IERlY2VtYmVyLCBDYW50ZXJidXJ5IGhhcmRseSBnYXZlIGFueSB0aG91Z2h0IHRvIGl0ICYjODIxMjsgc2hlIGp1c3Qga25ldyBpdCB3YXMgc29tZXRoaW5nIHRoYXQgbmVlZGVkIHRvIGJlIGRvbmUuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SXQgd2FzIGFsd2F5cyB0aGUgcmlnaHQgdGhpbmcgdG8gZG8uIFRoZXJlIHdhcyBuZXZlciBhbnkgZG91YnQgb3IgcXVlc3Rpb24sJiM4MjIxOyBDYW50ZXJidXJ5IHNhaWQgYXMgc2hlIHNhdCBpbiB0aGUgbGl2aW5nIHJvb20gb2YgaGVyIGhvbWUgaW4gQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgJiM4MjEyOyB0aGUgaG9tZSB0aGF0IFNoYW5peWEsIG5vdyAxMywgbGl2ZXMgaW4gYXMgd2VsbC48L3A+CjxwPkFmdGVyIGxvc2luZyBoZXIgZmFtaWx5IGFuZCBuYXJyb3dseSBlc2NhcGluZyBkZWF0aCBoZXJzZWxmLCBTaGFuaXlhIGlzIGFkanVzdGluZyB0byBsaWZlIHdpdGggYSBuZXcgZmFtaWx5IGFuZCBmaW5kaW5nIHN0cmVuZ3RoIGluIHNwaXRlIG9mIGhlciB0cmFnaWMgcGFzdC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VHJhZ2VkeSBzdHJpa2VzPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5JbiBEZWNlbWJlciBvZiAyMDE2LCBWaWNraSBXYWxsaXMgaGFkIGp1c3QgYXJyaXZlZCBpbiBBcml6b25hIGFmdGVyIGRyaXZpbmcgdHdvIGRheXMgZnJvbSBPaGlvIHdoZW4gc2hlIGxlYXJuZWQgdGhhdCBoZXIgb25seSBjaGlsZCwgU2hpcmxleSBXYWxsaXMsIGhhZCBwZXJpc2hlZCBpbiBhIGZpcmUgaW4gQWtyb24mIzgyMTc7cyBOb3J0aCBIaWxsIG5laWdoYm9yaG9vZC4gVGhlIG90aGVyIHZpY3RpbXMgd2VyZSBTaGlybGV5IFdhbGxpcyYjODIxNztzIHBhcnRuZXIsIE9tYXIgUmlsZXksIGFuZCB0aGVpciB0d28gY2hpbGRyZW4sIDkteWVhci1vbGQgQW5peWxhIFJpbGV5IGFuZCA4LXllYXItb2xkIFNoYW5pY2UgUmlsZXkuPC9wPgo8cD5UaGUgb25seSBzdXJ2aXZvcnMgd2VyZSBKZW5uaWZlciBHcnViYnMsIGEgZmFtaWx5IGZyaWVuZCB3aG8gbGl2ZWQgaW4gdGhlIGhvdXNlLCBhbmQgVmlja2kgV2FsbGlzJiM4MjE3OyBncmFuZGRhdWdodGVyIFNoYW5peWEsIHdobyB3YXMgcHVsbGVkIHVuY29uc2Npb3VzIGZyb20gaGVyIHNtb2t5IGJlZHJvb20gd2luZG93IGFuZCByZXN1c2NpdGF0ZWQgYnkgZW1lcmdlbmN5IHJlc3BvbmRlcnMuPC9wPgo8cD5JdCB3YXMgbGF0ZXIgZGV0ZXJtaW5lZCB0aGF0IHRoZSBmaXJlIGhhZCBiZWVuIGNhdXNlZCBieSB1bmF0dGVuZGVkIGNvb2tpbmcsIGFuZCB0aGUgdGhyZWUtc3RvcnkgcmVudGFsIGhvbWUgaGFkIG5vIHdvcmtpbmcgc21va2UgZGV0ZWN0b3JzLiBUaGUgbGFuZGxvcmQsIEpvbmkgTGFpZGlnLCB3YXMgc3VlZCBmb3Igd3JvbmdmdWwgZGVhdGggaW4gYSBsYXdzdWl0IHRoYXQgd2FzIHNldHRsZWQgaW4gU2VwdGVtYmVyIG9mIGxhc3QgeWVhciBmb3IgJDM2MCwwMDAuIEEgcGVyc29uYWwgaW5qdXJ5L3Byb2R1Y3QgbGlhYmlsaXR5IGxhd3N1aXQgaXMgc3RpbGwgcGVuZGluZyBpbiBmZWRlcmFsIGNvdXJ0IGluIEFrcm9uIGFnYWluc3QgR2VuZXJhbCBFbGVjdHJpYywgdGhlIG1hbnVmYWN0dXJlciBvZiB0aGUgc3RvdmUgaW4gdGhlIGZhbWlseSYjODIxNztzIGhvbWUuPC9wPgo8cD5BZnRlciBhbiBhZ29uaXppbmcgdHdvLWRheSBkcml2ZSBiYWNrLCBWaWNraSBXYWxsaXMgcnVzaGVkIHRvIHRoZSBob3NwaXRhbCB3aGVyZSBTaGFuaXlhIHdhcyBiZWluZyB0cmVhdGVkIGZvciBhIHNtYWxsIGJ1cm4gb24gaGVyIHRoaWdoIGFuZCBzbW9rZSBpbmhhbGF0aW9uLiBUaGVyZSwgc2hlIHdhcyBtZXQgYnkgZmFtaWx5IG1lbWJlcnMsIFNoYW5peWEmIzgyMTc7cyBwcmluY2lwYWxzIGFuZCBDYW50ZXJidXJ5LjwvcD4KPHA+Q2FudGVyYnVyeSwgd2hvIGhhZCBiZWVuIGEgc3BlY2lhbCBlZHVjYXRpb24gdGVhY2hlciBmb3IgbW9yZSB0aGFuIDIwIHllYXJzLCB3YXMgaGlyZWQgYXQgSHlyZSB0aGF0IHllYXIgYXMgYSBzdWJzdGl0dXRlLCBidXQgcGxhbnMgY2hhbmdlZCBhbmQgc2hlIHdvdW5kIHVwIHRlYWNoaW5nIHRoZSBjbGFzcyBwZXJtYW5lbnRseS4gU2hhbml5YSwgd2hvIGhhcyBhdXRpc20gYW5kIHNvbWUgZGV2ZWxvcG1lbnRhbCBkZWxheXMsIGhhZCBiZWVuIENhbnRlcmJ1cnkmIzgyMTc7cyBzdHVkZW50IGZvciBsZXNzIHRoYW4gdGhyZWUgbW9udGhzIHByaW9yIHRvIHRoZSBmaXJlLjwvcD4KPHA+QXMgQ2FudGVyYnVyeSBiZWdhbiB0YWxraW5nIHdpdGggU2hhbml5YSYjODIxNztzIGZhbWlseSwgaXQgZ3JldyBjbGVhciB0aGF0IG5vIG9uZSB3b3VsZCBiZSBhYmxlIHRvIHRha2UgU2hhbml5YSBpbi48L3A+CjxwPlNvIENhbnRlcmJ1cnkgc3RlcHBlZCB1cC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtPdXIgZG9vcnMgYXJlIG9wZW4sJiM4MjIxOyBDYW50ZXJidXJ5IHRvbGQgdGhlIGZhbWlseS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TmV3IGZhbWlseTwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+U2hhbml5YSB3YXMgaW4gdGhlIGhvc3BpdGFsIGZvciBhIHdlZWsuIEJ5IENocmlzdG1hcywgc2hlIHdhcyBpbiBhIG5ldyBob21lIHdpdGggdGhlIEtpbSBhbmQgTWFyYyBDYW50ZXJidXJ5IGFuZCB0aGVpciB0d28geW91bmcgZGF1Z2h0ZXJzIDUteWVhci1vbGQgQWJieSBhbmQgOC15ZWFyLW9sZCBFbW1hLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgdG9sZCBoZXIsICYjODIxNjtMb29rLCB0aGlzIGlzIHlvdXIgaG91c2Ugbm93LiYjODIxNzsgQW5kIGZyb20gdGhhdCBtb21lbnQgb24sIGl0JiM4MjE3O3MgYmVlbiBoZXIgaG91c2UsJiM4MjIxOyBzYWlkIE1hcmMsIHJlY2FsbGluZyB0aGUgZmlyc3QgZGF5IFNoYW5peWEgbW92ZWQgaW4uICYjODIyMDtJIHRoaW5rIHNoZSBhZGp1c3RlZCBmYXN0IGFuZCBmdXJpb3VzLiBJIHRoaW5rIHBhcnQgb2YgaXQgaXMgdGhhdCBzaGUgY2FtZSBmcm9tIHR3byBzaXN0ZXJzLCBhbmQgbm93IHNoZSBoYXMgdHdvIHNtYWxsIGNoaWxkcmVuIHRoZXJlIGFnYWluLiBTaGUgZm91bmQgaGVyIHBhY2UuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+U2hhbml5YSBhbmQgS2ltIGJvdGggcmV0dXJuZWQgdG8gc2Nob29sIGFmdGVyIHRoYXQgaG9saWRheSBicmVhaywgZGV2ZWxvcGluZyBhIG5ldyBsZXZlbCBvZiByZWxhdGlvbnNoaXAgYmV5b25kIHRoYXQgb2YgYSBzdHVkZW50IGFuZCBhIHRlYWNoZXIuPC9wPgo8cD5LaW0gcXVpY2tseSBnb3QgdG8gd29yayBzcHJlYWRpbmcgZmlyZSBzYWZldHkgYXdhcmVuZXNzIGluIEh5cmUgJiM4MjEyOyBhIGNhdXNlIHNoZSBzdGlsbCBmZWVscyBzdHJvbmdseSBhYm91dCB0b2RheSwgZXNwZWNpYWxseSBiZWNhdXNlIGxvY2FsIHJlc2lkZW50cyBjYW4gZ2V0IHNtb2tlIGRldGVjdG9ycyBmb3IgZnJlZS48L3A+CjxwPkFzIHRoZSBtb250aHMgcHJvZ3Jlc3NlZCwgS2ltIHNhaWQgU2hhbml5YSBncmV3IG1vcmUgY29tZm9ydGFibGUgaW4gdGhlIGhvbWUgYW5kIGNvbmZpZGVudCBpbiBoZXIgb3BpbmlvbnMuIEhlciBmZWFyIG9mIGFuaW1hbHMgd2FzIGJyb2tlbiBieSB0aGUgZmFtaWx5JiM4MjE3O3MgbWFzc2l2ZSBHcmVhdCBEYW5lLCB3aG8gU2hhbml5YSBub3cgZmVlZHMgZGFpbHksIGFuZCB0aGUgZmFtaWx5IGJlZ2FuIHRvIGludm9sdmUgaGVyIGluIGV4dHJhY3VycmljdWxhciBhY3Rpdml0aWVzIGFuZCBzcG9ydHMgdG8gZ2F1Z2UgaGVyIGludGVyZXN0cy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIGxpa2UgYmVpbmcgYXQgbXkgdGVhY2hlciYjODIxNztzIGhvdXNlLCYjODIyMTsgU2hhbml5YSBzYWlkLjwvcD4KPHA+VGhlIENhbnRlcmJ1cnlzIHdlcmUgZ3JhbnRlZCBvZmZpY2lhbCBndWFyZGlhbnNoaXAgb2YgU2hhbml5YSBpbiBKdWx5LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZXJlIHdlcmUgYSBsb3Qgb2YgdGhpbmdzIHRoYXQgZmVsbCBpbnRvIHBsYWNlIGZvciBzdWNoIGEgaHVnZSBibGVzc2luZyB0byBoYXZlIGhhcHBlbmVkLCYjODIyMTsgS2ltIHNhaWQuICYjODIyMDtJIGZlZWwgbGlrZSBJIG5vdyBrbm93IGhlciBsaWtlIHNoZSYjODIxNztzIG15IG93biBjaGlsZC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFkanVzdGluZzwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+VGhlIENhbnRlcmJ1cnlzIGFuZCBTaGFuaXlhJiM4MjE3O3MgZ3JhbmRtYSwgVmlja2kgV2FsbGlzLCBzYWlkIHRoZXkgaGF2ZW4mIzgyMTc7dCBub3RpY2VkIGEgbmVnYXRpdmUgY2hhbmdlIGluIFNoYW5peWEsIHdobyBpcyBzdGlsbCBhcyBzd2VldCBhbmQgc29mdC1zcG9rZW4gYXMgc2hlIHdhcyBiZWZvcmUgdGhlIGZpcmUuPC9wPgo8cD5UaGV5IGF0dHJpYnV0ZSBtdWNoIG9mIGhlciByZXNpbGllbmN5IHRvIGhlciBhdXRpc20uPC9wPgo8cD5FdmVuIGFmdGVyIGEgYnVybnQgbWVhbCBzZW50IHNtb2tlIGRldGVjdG9ycyBibGFyaW5nIGFuZCBmaWxsZWQgdGhlIENhbnRlcmJ1cnkmIzgyMTc7cyBob21lIHdpdGggc21va2Ugb25lIGRheSwgdGhlIHNtb2tlIGRpZG4mIzgyMTc7dCB0cmlnZ2VyIGEgcmVhY3Rpb24gaW4gU2hhbml5YSAmIzgyMTI7IHNoZSB3YXMgbW9yZSBkaXN0dXJiZWQgYnkgdGhlIGxvdWQgbm9pc2UuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SGVyIGRpc2FiaWxpdHkgaXMgbGlrZSBhIGJsZXNzaW5nIGluIGRpc2d1aXNlLCYjODIyMTsgS2ltIHNhaWQuPC9wPgo8cD5UaGVyZSBhcmUgbGl0dGxlIHRoaW5ncyB0aGF0IHJlbWluZCBoZXIgb2YgdGhvc2Ugc2hlIGxvc3QsIHRob3VnaC4gPC9wPgo8cD5PbmUgZGF5LCB3aGVuIEtpbSB3YXMgcmluc2luZyBTaGFuaXlhJiM4MjE3O3MgaGFpciwgc2hlIGZsaXBwZWQgb3ZlciBoZXIgaGVhZCBhbmQgd3JhcHBlZCBpdCBpbiBhIHRvd2VsLiBTaGFuaXlhIHRvbGQgQ2FudGVyYnVyeSB0aGF0IGhlciBtb20gdXNlZCB0byBkbyB0aGUgc2FtZSB0aGluZyBmb3IgaGVyLjwvcD4KPHA+QW5kIGNlcnRhaW4gcGxhY2VzLCBsaWtlIENlZGFyIFBvaW50IGFuZCBSb2NrbmUmIzgyMTc7cywgcmVtaW5kIFNoYW5peWEgb2YgdGhlIGZ1biBzaGUgdXNlZCB0byBoYXZlIHdpdGggaGVyIGxpdHRsZSBzaXN0ZXJzLiA8L3A+CjxwPlRob3VnaCB0aGV5IHN0aWxsIHJlbWFpbiBpbiBoZXIgaGVhcnQsIFNoYW5peWEgaGFzIGNyZWF0ZWQgcm9vbSBmb3IgaGVyIG5ldyBsaXR0bGUgc2lzdGVycyBhcyB3ZWxsLiBUaGUgdGhyZWUgbGF1Z2ggYW5kIGpva2UganVzdCBsaWtlIHNpc3RlcnMsIEtpbSBzYWlkLCBhbmQgZXZlbiB0ZWFzZSBvbmUgYW5vdGhlciBsaWtlIHNpc3RlcnMsIHRvby48L3A+CjxwPiYjODIyMDtTaGUmIzgyMTc7cyBmdW5ueSBhbmQgbmljZSwmIzgyMjE7IEVtbWEgc2FpZCBhYm91dCBTaGFuaXlhLiAmIzgyMjA7SSB0aGluayBzaGUmIzgyMTc7cyB0aGUga2luZGVzdCBwZXJzb24gSSBldmVyIG1ldC4mIzgyMjE7IDwvcD4KPHA+U2luY2UgdGhlIENhbnRlcmJ1cnlzIGFzc3VtZWQgZ3VhcmRpYW5zaGlwIG9mIFNoYW5peWEsIFdhbGxpcyBoYXMgaGFkIHJlZ3VsYXIgY29udGFjdCB3aXRoIHRoZSBmYW1pbHkgYXMgd2VsbC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXaXRoaW4gYSB0aHJlZS15ZWFyIHNwYW4gSSBsb3N0IG15IG1vdGhlciwgbXkgaHVzYmFuZCwgbXkgZGF1Z2h0ZXIsIG15IGdyYW5kY2hpbGRyZW4sIG15IGF1bnRzIGFuZCBteSB1bmNsZXMgJiM4MjMwOyBidXQgc2hlIHRvb2sgbWUgaW4gYXMgZmFtaWx5LCYjODIyMTsgV2FsbGlzIHNhaWQsIGdlc3R1cmluZyB0byBLaW0uICYjODIyMDtJIGd1ZXNzIEkgY29tZSBhcyBhIHBhY2thZ2UgZGVhbCB3aXRoIFNoYW5peWEuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+T24gYSByZWNlbnQgV2VkbmVzZGF5IGFmdGVybm9vbiwgV2FsbGlzIHNhdCB2aXNpdGluZyB3aXRoIHRoZSBDYW50ZXJidXJ5cyBpbiB0aGVpciBob21lLjwvcD4KPHA+VGhleSBjaGF0dGVkIGFib3V0IFNoYW5peWEmIzgyMTc7cyBncm93dGggc2luY2UgaGVyIHRpbWUgaW4gdGhlIGhvc3BpdGFsIG5vdCBzbyBsb25nIGFnby4gVGhlIENhbnRlcmJ1cnlzIGFyZSBtb3ZpbmcgdG8gSHVkc29uIHNvb24sIGFuZCBTaGFuaXlhIHdpbGwgc3RhcnQgaGVyIGVpZ2h0aCBncmFkZSB5ZWFyIGF0IEh1ZHNvbiBNaWRkbGUgU2Nob29sIHRoaXMgc3VtbWVyLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1tTaGFuaXlhXSBpcyBhIGdvb2Qga2lkIGFsbCBhcm91bmQuIFlvdXIgZGF1Z2h0ZXIgZGlkIGFuIGFtYXppbmcgam9iIHdpdGggaGVyLCYjODIyMTsgS2ltIHRvbGQgV2FsbGlzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1llcyBzaGUgZGlkLCYjODIyMTsgV2FsbGlzIHNhaWQuICYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gdmVyeSBwcm91ZCBvZiBoZXIgJiM4MjMwOyBBbmQgSSYjODIxNzttIHZlcnkgcHJvdWQgb2Ygd2hhdCBbU2hhbml5YV0gd2VudCB0aHJvdWdoLiBUbyBnbyB0aHJvdWdoIGFuIG9yZGVhbCBsaWtlIHdlIGRpZCwgaXQgYnJvdWdodCB1cyB0b2dldGhlciwgdG9vLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TWVldGluZyBoZXJvZXM8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkFsbCBvZiBsYXN0IHdlZWssIFNoYW5peWEgYXR0ZW5kZWQgdGhlIEFsdW1pbnVtIENhbnMgZm9yIEJ1cm5lZCBDaGlsZHJlbiBDYW1wLCBob3N0ZWQgYnkgQWtyb24gQ2hpbGRyZW4mIzgyMTc7cyBIb3NwaXRhbCwgYWxvbmcgd2l0aCAxMiBvdGhlciBjaGlsZCBidXJuIHN1cnZpdm9ycy48L3A+CjxwPkl0JiM4MjE3O3Mgc29tZXRoaW5nIHNoZSYjODIxNztkIGxvb2tlZCBmb3J3YXJkIHRvIGFsbCBzdW1tZXIsIEtpbSBzYWlkLiBCdXQgdGhlIGhpZ2hsaWdodCBvZiB0aGUgY2FtcCwgRmlyZSBUcnVjayBEYXksIGF0IFBvcnRhZ2UgTGFrZXMgU3RhdGUgUGFyayBvbiBUaHVyc2RheSBicm91Z2h0IGEgc3VycHJpc2UuPC9wPgo8cD5UaHJlZSBlbWVyZ2VuY3kgcmVzcG9uZGVycyB3aG8gcmVzY3VlZCBTaGFuaXlhIGZyb20gdGhlIGZpcmUgZ3JlZXRlZCBoZXIgd2hlbiBzaGUgYXJyaXZlZC48L3A+CjxwPlNoYW5peWEgaHVnZ2VkIEtpbSwgd2hvIHdhcyBuZWFyIHRlYXJzIGF0IHRoZSBzaWdodCBvZiB0aGVtLCBhbmQgdGhlbiB0aGV5IGh1Z2dlZCBlYWNoIG9mIHRoZSByZXNwb25kZXJzOiBMdC4gTWFyayBQYXpkZXJuaWssIHdobyBwdWxsZWQgU2hhbml5YSBvdXQgb2YgdGhlIGhvdXNlLCBhbG9uZyB3aXRoIHBhcmFtZWRpY3MgTHVrYXMgQnVybnMgYW5kIEFhcm9uIEJ5YXJkLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoYW5rIHlvdSBmb3Igc2F2aW5nIG15IGxpZmUgZnJvbSB0aGUgZmlyZSwmIzgyMjE7IFNoYW5peWEgdG9sZCB0aGVtLjwvcD4KPHA+TWFueSBvZiB0aGUga2lkcyB0aGVyZSwgaW5jbHVkaW5nIFNoYW5peWEsIHNwZW50IGEgbWFqb3JpdHkgb2YgdGhlaXIgdGltZSBwbGF5aW5nIGluIHRoZSBtb3VuZHMgb2YgZm9hbSBwcm9kdWNlZCBieSB0aGUgZmlyZSBkZXBhcnRtZW50JiM4MjE3O3MgZm9hbSBtYWNoaW5lLjwvcD4KPHA+QXMgdGhlIGZvYW0gYmxvb21lZCBpbnRvIGEgY2xvdWQgb24gZWFydGgsIFNoYW5peWEgc3Rvb2QgaW4gdGhlIG1pZGRsZSB3aGlsZSBFbW1hIGFuZCBBYmJ5IHJhbiBhcm91bmQgaGVyLiBGcm9tIHRoZSBzaWRlLCBLaW0gd2F2ZWQgdG8gU2hhbml5YSwgYW5kIHNoZSBiZWFtZWQgYSByYWRpYW50IHNtaWxlIGJhY2sgJiM4MjEyOyBhbmQgaW4gdGhhdCBtb21lbnQsIHRoZSBvbmx5IHJlbWluZGVyIG9mIFNoYW5peWEmIzgyMTc7cyB0cmFnaWMgcGFzdCB3YXMgdGhlIHNtYWxsIHNjYXIgbGVmdCBmcm9tIHRoZSBidXJuIG9uIGhlciB0aGlnaC48L3A+CjxwPlRoZXJlc2EgQ290dG9tIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzIxNiBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86dGNvdHRvbUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPnRjb3R0b21AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXIgQFRoZXJlc2FfQ290dG9tLjwvcD4K