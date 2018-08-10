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Girl, 13, who lost her family in a fire, finds new home with her teacher
Published: August 10, 2018 - 12:59 PM

By Theresa Cottom

Beacon Journal/Ohio.com

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