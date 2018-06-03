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Giuliani: Trump would fight any effort to subpoena him
Published: June 3, 2018 - 6:37 PM

By Jonathan Lemire

Associated Press

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