Greater Akron trio accused of flooding area Oxycodone pills, other drugs

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OxyContin pills arranged for a photo at a pharmacy Feb. 19, 2013 in Montpelier, Vt. The maker of the powerful painkiller said it will stop marketing opioid drugs to doctors, a surprise reversal after lawsuits blaming the company for helping trigger the current drug abuse epidemic. OxyContin has long been the worlds top-selling opioid painkiller and generated billions in sales for privately-held Purdue. (AP Photo/Toby Talbot)
By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer
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