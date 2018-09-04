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‘Greatest Show in High School Football’: Massillon alumni band members still got swing
Published: September 4, 2018 - 7:29 AM
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By Jolene Limbacher

Special to The Massillon Independent
GateHouse Media Ohio

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