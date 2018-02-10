Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Green mayor explains decision to settle with Nexus, drop fight against pipeline
Published: February 10, 2018 - 12:57 PM
By George Davis
ABJ/Ohio.com correspondent
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Green mayor explains decision to settle with Nexus, drop fight against pipeline Updated February 10th, 2018 12:57 PM
Things You Need to Know, Feb. 10: Trump names drug czar, Pacific Fleet commander February 9th, 2018 11:06 PM
Trump reportedly doesn’t read his daily intelligence briefings February 9th, 2018 11:06 PM
National news briefs, Jan. 10: Michigan State to fire ex-dean February 9th, 2018 10:04 PM

THE LATEST

Green mayor explains decision to settle with Nexus, drop fight against pipeline Updated February 10th, 2018 12:57 PM
Marla’s 34 shots from beyond the arc on Cedi’s speed, the Korver-LeBron partnership and change bringing energy Today February 10th, 2018 12:18 AM
Akron-area road construction for Feb. 12 February 9th, 2018 9:16 PM
Akron Teacher Union to address school safety issues February 9th, 2018 7:27 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal