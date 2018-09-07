Grim Sunday weather forecast — up to 6 inches of rain possible — leads Stan Hywet to cancel car show and LightNights

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Published: September 7, 2018 - 3:32 PM | Updated: September 7, 2018 - 3:47 PM
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By Craig Webb

Beacon Journal/Ohio.com

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