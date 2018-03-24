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‘He fell a hero:” French praise policeman in hostage swap
Published: March 24, 2018 - 5:37 PM
By Lori Hinnant
Associated Press
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