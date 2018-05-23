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Health insurer SummaCare completes move to new headquarters in former Goodyear headquarters in Akron
Published: May 23, 2018 - 12:08 PM | Updated: May 23, 2018 - 12:15 PM
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By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal/Ohio.com
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