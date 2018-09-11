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Homelessness comes full circle: Artist creates 8-foot spherical home to protest societal woes
Published: September 11, 2018 - 2:26 PM
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By Rick Armon

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