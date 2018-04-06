Hudson man retrieves Royals’ Lucas Duda’s bat from netting behind home plate at Indians home opener

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DbGV2ZWxhbmQ6IFRoZSBtb3N0IGV4Y2l0aW5nIHBsYXkgaW4gdGhlIGZpcnN0IGlubmluZyBvZiB0aGUgSW5kaWFucyBob21lIG9wZW5lciB3YXMgbm90IGp1c3QgYWxsIHRoZSBydW5zIHNjb3JlZC48L3A+CjxwPkZhbnMgaGFkIHRoZWlyIGV5ZXMgb24gdGhlIHN0YW5kcyBhcyBzb21lIEluZGlhbnMgZmFucyBzdW1tb25lZCB0aGVpciBNYWNHeXZlci1saWtlIHNraWxscyB0byByZXRyaWV2ZSBLYW5zYXMgQ2l0eSBSb3lhbHMgZGVzaWduYXRlZCBoaXR0ZXIgTHVjYXMgRHVkYSYjODIxNztzIGJhdCB0aGF0IGZsZXcgb3V0IG9mIGhpcyBoYW5kcyBkdXJpbmcgYW4gYXQtYmF0IGFuZCBsYW5kZWQgaGlnaCBpbiB0aGUgcHJvdGVjdGl2ZSBuZXR0aW5nIGJlaGluZCBob21lIHBsYXRlLjwvcD4KPHA+U2Vhc29uLXRpY2tldCBob2xkZXIgU2hhd24gTWNDYWxsIG9mIEh1ZHNvbiBxdWlja2x5IGRldmlzZWQgYSBwbGFuIHRvIHJldHJpZXZlIHRoZSB1bHRpbWF0ZSBnYW1lLWRheSBzb3V2ZW5pci48L3A+CjxwPldpdGggdGhlIGhlbHAgb2Ygc29tZSBjcnV0Y2hlcyBmcm9tIGEgZmFuIHNpdHRpbmcgbmVhcmJ5LCBNY0NhbGwgdXNlZCB0aGVtIGxpa2UgdHdlZXplcnMgdG8gcGx1Y2sgdGhlIGJhdCBmcm9tIHRoZSBuZXQuPC9wPgo8cD5BZnRlciBzb21lIGZhaWxlZCBhdHRlbXB0cyB0aGF0IGNhcHR1cmVkIHRoZSBhdHRlbnRpb24gb2YgdGhvdXNhbmRzIG9mIGZhbnMgaW4gdGhlIHN0YW5kcywgTWNDYWxsIGZsaXBwZWQgdGhlIGNydXRjaGVzIG92ZXIgYW5kIHVzZWQgdGhlIGJpZ2dlciB0b3AgaGFsZiB0byBuYWIgdGhlIGJhdCB0byB0aHVuZGVyb3VzIGFwcGxhdXNlLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7dmUgY2F1Z2h0IGEgbG90IG9mIGZvdWwgYmFsbHMgYnV0IG5ldmVyIGEgZm91bCBiYXQsJiM4MjIxOyBzYWlkIE1jQ2FsbCB3aG8gaXMgcHJlc2lkZW50IG9mIFUuUy4gRm9vZHMgaW4gVHdpbnNidXJnLjwvcD4KPHA+SGUgaGFzIGJpZyBwbGFucyBmb3IgdGhlIHBpbmUtdGFyIGJhdCB0aGF0IGlzIGVuZ3JhdmVkIHdpdGggRHVkYSYjODIxNztzIG5hbWUgYW5kIGhpcyBudW1iZXIgJiM4MjEyOyAyMSAmIzgyMTI7IGFuZCBhbiBPcGVuaW5nIERheSBzdG9yeSBmb3IgbGlmZS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIHBsYW4gdG8gcHV0IGl0IGluIGEgY2FzZSBhbmQgaGFuZyBpdCBpbiBteSBzcG9ydHMgYmFyIGluIHRoZSBiYXNlbWVudCwmIzgyMjE7IE1jQ2FsbCBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBub3QgZXZlcnkgZGF5IHlvdSBnZXQgYSBiYXQgaW4gdGhlIHVwcGVyIGRlY2suJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+QXMgZm9yIERlbm5pcyBCZXJyeSwgaGUmIzgyMTc7cyBqdXN0IGdsYWQgaGUgY291bGQgbGVuZCBhIGNydXRjaC48L3A+CjxwPkJlcnJ5LCB3aG8gbGl2ZXMgaW4gQ29sdW1idXMsIHNhaWQgaGUgaXMgcmVjb3ZlcmluZyBmcm9tIGZvb3Qgc3VyZ2VyeSBhZnRlciBicmVha2luZyBpdCBpbiB0aHJlZSBwbGFjZXMgZHVyaW5nIGFuIGFkdWx0IHJlYyBzb2NjZXIgZ2FtZSBvbiBWYWxlbnRpbmUmIzgyMTc7cyBEYXkuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7WWVhaCwgbXkgd2lmZSB3YXNuJiM4MjE3O3QgdG9vIGhhcHB5LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPkhlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBhIGJhdCB0byByZW1lbWJlciBPcGVuaW5nIERheSBidXQgc3RpbGwgaGFzIHRocmVlIHBsYXRlcyBhbmQgbmluZSBzY3Jld3MgdG8gcmVtZW1iZXIgdGhlIGVuZCBvZiBhbiBhbWF0ZXVyIHNvY2NlciBjYXJlZXIuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSBqdXN0IHN1cHBsaWVkIHRoZSBjcnV0Y2hlcywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGV5IGRpZCBhbGwgdGhlIHdvcmsuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+Q3JhaWcgV2ViYiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86Y3dlYmJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5jd2ViYkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gIG9yIDMzMC05OTYtMzU0Ny48L3A+Cg==