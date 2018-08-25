Husted, Sutton bring long political histories to the governor’s ticket

The Columbus Dispatch
GateHouse Media Ohio
You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Kb24gSHVzdGVkIGFuZCBCZXR0eSBTdXR0b24gYm90aCBhc3BpcmVkIHRvIHRoZSBiaWcgb2ZmaWNlIG9uIHRoZSAzMHRoIGZsb29yIG9mIHRoZSBSaWZmZSBDZW50ZXIgJiM4MjEyOyBub3QgdGhlIG9uZSBkb3duIHRoZSBoYWxsLjwvcD4KPHA+V2hpbGUgYW4gaW1wcmVzc2l2ZSBmdW5kcmFpc2VyLCBTZWNyZXRhcnkgb2YgU3RhdGUgSHVzdGVkIGNvbmNsdWRlZCBoZSBkaWQgbm90IGhhdmUgdGhlIG5hbWUgbmVlZGVkIHRvIHRvcHBsZSBBdHRvcm5leSBHZW5lcmFsIE1pa2UgRGVXaW5lIGZvciB0aGUgUmVwdWJsaWNhbiBub21pbmF0aW9uIGZvciBnb3Zlcm5vci48L3A+CjxwPlN1dHRvbiwgYSBmb3JtZXIgVS5TLiBIb3VzZSBtZW1iZXIsIGxpa2V3aXNlIGRlY2lkZWQgc2hlIGhhZCBsaXR0bGUgY2hhbmNlIGluIGEgcHJpbWFyeSBvZiBkZWZlYXRpbmcgRGVtb2NyYXQgUmljaGFyZCBDb3JkcmF5LCBhIGZvcm1lciBPaGlvIHN0YXRlIHRyZWFzdXJlciBhbmQgYXR0b3JuZXkgZ2VuZXJhbCBhbmQgbW9zdCByZWNlbnRseSwgZmVkZXJhbCBDb25zdW1lciBGaW5hbmNpYWwgUHJvdGVjdGlvbiBCdXJlYXUgZGlyZWN0b3IuPC9wPgo8cD5TbywgYm90aCBmb2xkZWQgdGhlaXIgY2FtcGFpZ25zIGFuZCBhY2NlcHRlZCB0aGUgTm8uIDIgc2xvdCBvbiBlYWNoIHRpY2tldCBhcyB0aGUgZXZlbnR1YWwgbGlldXRlbmFudCBnb3Zlcm5vciBub21pbmVlcy48L3A+CjxwPkVhY2ggbm93IGlzIHdvcmtpbmcgYXMgYSBzdGFuZC1pbiB0byBwcm9tb3RlIHRoZWlyIGxlYWRlcnMgYW5kIHRoZWlyIHBvbGljeSBwcm9wb3NhbHMgd2l0aCBzbGlnaHRseSBtb3JlIHRoYW4gMTAgd2Vla3MgcmVtYWluaW5nIHVudGlsIHRoZSBOb3YuIDYgZWxlY3Rpb24uPC9wPgo8cD5BcyBhIHR3by10ZXJtIHNlY3JldGFyeSBvZiBzdGF0ZSwgSHVzdGVkIGlzIG1vdW50aW5nIGhpcyB0aGlyZCBydW4gZm9yIHN0YXRld2lkZSBvZmZpY2Ugd2hpbGUgU3V0dG9uIGlzIG1ha2luZyBoZXIgaW5hdWd1cmFsIGZvcmF5LjwvcD4KPHA+VGhlIGxpZXV0ZW5hbnQgZ292ZXJub3IgaGFzIGZldyBvZmZpY2lhbCBkdXRpZXMgJiM4MjEyOyBhc2lkZSBmcm9tIHRoZSBvYnZpb3VzLCBzaG91bGQgZGVhdGggY2xhaW0gdGhlIGdvdmVybm9yICYjODIxMjsgYnV0IGl0JiM4MjE3O3MgYSBjb3ZldGVkIHNwb3QgZm9yIHRob3NlIHdobyBvbmUgZGF5IGhvcGUgdG8gYmVjb21lIHRoZSBOby4gMS4gRGVXaW5lLCBmb3IgZXhhbXBsZSwgd2FzIGxpZXV0ZW5hbnQgZ292ZXJub3IgdG8gZm9ybWVyIEdvdi4gR2VvcmdlIFYuIFZvaW5vdmljaCBpbiAxOTkxLTk0LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5IdXN0ZWQ8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkh1c3RlZCwgNTEsIHdhcyBhZG9wdGVkIGFzIGEgMi1tb250aC1vbGQgKGVudHJlbmNoaW5nIGhpcyBhbnRpLWFib3J0aW9uIHZpZXdzKSwgZ3Jvd2luZyB1cCBpbiB0aGUgbm9ydGh3ZXN0ZXJuIE9oaW8gdG93biBvZiBNb250cGVsaWVyIGFzIHRoZSBzb24gb2YgYSBtYWNoaW5lLXRvb2wtd29ya2VyIGZhdGhlciBhbmQgYSBzY2hvb2wtcHJpbnRpbmctb2ZmaWNlLWVtcGxveWVlIG1vdGhlci4gSGlzIGZpcnN0IGpvYiBhcyBhIHRlZW5hZ2VyIHdhcyBhcyBhIG1pbmltdW0td2FnZSBtYWludGVuYW5jZSB3b3JrZXIgYXQgaGlzIGRhZCYjODIxNztzIGZhY3RvcnkuPC9wPgo8cD5IZSBvYnRhaW5lZCBoaXMgYmFjaGVsb3ImIzgyMTc7cyBhbmQgbWFzdGVyJiM4MjE3O3MgZGVncmVlcyBmcm9tIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIERheXRvbiwgd2hlcmUgaGUgcGxheWVkIGZvciB0aGUgMTk4OSBOQ0FBIERpdmlzaW9uIElJSSBuYXRpb25hbCBmb290YmFsbCBjaGFtcGlvbnMuIEhlIGxhdGVyIGJlY2FtZSBhIHZpY2UgcHJlc2lkZW50IGF0IHRoZSBEYXl0b24tQXJlYSBDaGFtYmVyIG9mIENvbW1lcmNlIGJlZm9yZSB3aW5uaW5nIGFuIE9oaW8gSG91c2Ugc2VhdCBpbiAyMDAwIGFuZCByaXNpbmcgdG8gdGhlIHNwZWFrZXImIzgyMTc7cyByb3N0cnVtIGZyb20gMjAwNSB0aHJvdWdoIDIwMDguIEFuIGFiYnJldmlhdGVkIHRlcm0gZm9sbG93ZWQgaW4gdGhlIE9oaW8gU2VuYXRlIGJlZm9yZSBoZSB3b24gaGlzIGZpcnN0IHRlcm0gYXMgc2VjcmV0YXJ5IG9mIHN0YXRlIGluIDIwMTAuPC9wPgo8cD5IdXN0ZWQgc2FpZCBwb2ludHMgb2YgcHJpZGUgb24gaGlzIHdhdGNoIGluY2x1ZGUgY3V0dGluZyBidXNpbmVzcyByZWdpc3RyYXRpb24gZmVlcyBhbmQgcHJvY2Vzc2luZyB0aW1lLCAmIzgyMjA7bWFraW5nIGl0IGVhc3kgdG8gdm90ZSBhbmQgaGFyZCB0byBjaGVhdCwmIzgyMjE7IGltcGxlbWVudGluZyBvbmxpbmUgdm90ZXIgcmVnaXN0cmF0aW9uIGFuZCBvcGVyYXRpbmcgaGlzIG9mZmljZSBzb2xlbHkgb24gZmVlIGluY29tZSBhbmQgbm90IHJlcXVpcmluZyBnZW5lcmFsLXJldmVudWUtZnVuZCB0YXggZG9sbGFycy48L3A+CjxwPkEgcHVyZ2luZyBvZiBpbmFjdGl2ZSB2b3RlcnMgZnJvbSB0aGUgcm9sbHMgbGVkIGNyaXRpY3Mgb2YgdGhlIHByYWN0aWNlIHRvIGNoYWxsZW5nZSBIdXN0ZWQgaW4gY291cnQsIGxlYWRpbmcgdG8gYSA1LTQgVS5TLiBTdXByZW1lIENvdXJ0IHJ1bGluZyBlYXJsaWVyIHRoaXMgeWVhciB1cGhvbGRpbmcgdGhlIHN0YXRlJiM4MjE3O3MgbWV0aG9kcy4gQW5kLCBIdXN0ZWQgcmVhY2hlZCBhIGNvbXByb21pc2Ugc2V0dGxlbWVudCBpbiBhbm90aGVyIGxhd3N1aXQgdGhhdCBjaGFsbGVuZ2VkIGhpcyBiaWQgdG8gZXN0YWJsaXNoIHVuaWZvcm0gZWFybHkgdm90aW5nIGhvdXJzIGFuZCBwcm9jZWR1cmVzIGFjcm9zcyBPaGlvLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgbXkgcmVzcG9uc2liaWxpdHkgdG8gZGVmZW5kIE9oaW8gbGF3LiBCeSBldmVyeSByZWFzb25hYmxlIG1lYXN1cmUsIHdlIGhhdmUgbWFkZSBpdCBlYXNpZXIgdG8gdm90ZSB3aGlsZSBtYWludGFpbmluZyB0aGUgaW50ZWdyaXR5IG9mIHRoZSBwcm9jZXNzLCYjODIyMTsgSHVzdGVkIHNhaWQuPC9wPgo8cD5BcyBzcGVha2VyIG9mIHRoZSBIb3VzZSwgSHVzdGVkIGhlbHBlZCB1c2hlciBpbiBhIGRyYW1hdGljIHJlZGVzaWduIG9mIE9oaW8gYnVzaW5lc3MgdGF4ZXMgYW5kIGEgZml2ZS15ZWFyLCAyMS1wZXJjZW50IGN1dCBpbiBpbmRpdmlkdWFsIGluY29tZSB0YXhlcy4gSGUgYWxzbyB3YXMgYSBsZWFkaW5nIHByb3BvbmVudCBvZiBzdGF0ZS1mdW5kZWQsIGJ1dCBwcml2YXRlbHkgb3BlcmF0ZWQgY2hhcnRlciBzY2hvb2xzIHN1Y2ggYXMgdGhlIEVsZWN0cm9uaWMgQ2xhc3Nyb29tIG9mIFRvbW9ycm93LiBIZSBhbHNvIGNoYW1waW9uZWQgdGF4LXBhaWQgc2Nob2xhcnNoaXBzIGZvciBzdHVkZW50cyBzdHVjayBpbiBjaHJvbmljYWxseSBiYWQgc2Nob29scyBhbmQgZm9yIHN0dWRlbnRzIHNlZWtpbmcgU1RFTSBjYXJlZXJzLjwvcD4KPHA+V2l0aCB0aGUgY2xvc2luZyBvZiBFQ09UIGFtaWQgaW5mbGF0ZWQgc3R1ZGVudCBlbnJvbGxtZW50LCBzdXNwZWN0ZWQgY3JpbWluYWwgYmVoYXZpb3IgYW5kIHRoZSBhbGxlZ2VkIG1pc2FwcHJvcHJpYXRpb24gb2YgaHVuZHJlZHMgb2YgbWlsbGlvbnMgb2YgdGF4IGRvbGxhcnMsIENvcmRyYXkgYW5kIERlbW9jcmF0cyBhcmUgcGFpbnRpbmcgSHVzdGVkLCBEZVdpbmUgYW5kIG90aGVyIEdPUCBjYW5kaWRhdGVzIGFzIGZhaWxpbmcgdG8gY3JhY2sgZG93biBvbiB0aGUgb25saW5lIHNjaG9vbCBpbiB0aW1lbHkgZmFzaGlvbiBiZWZvcmUgaXQgZmFpbGVkIGFuZCB0aGUgbW9uZXkgd2FzIGdvbmUuPC9wPgo8cD5Bc2tlZCBpZiBoZSByZWdyZXRzIG5vdCBlbmFjdGluZyB0b3VnaGVyIHJlZ3VsYXRpb25zIG9uIGNoYXJ0ZXIgc2Nob29scywgSHVzdGVkIHJlcGxpZWQ6ICYjODIyMDtIb25lc3RseSwgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBwcm9iYWJseSBub3QgYW55Ym9keSBpbiB0aGUgd2hvbGUgc3RhdGUgd2hvIHdhcyBtb3JlIHVwc2V0IGFib3V0IHRoYXQgdGhhbiBtZSB3aGVuIEkgc2F3IHdoYXQgKEVDT1QgZm91bmRlcikgQmlsbCBMYWdlciBkaWQuICYjODIzMDsgVGhlIGZhY3QgaGUgc2NyZXdlZCB0aGlzIHVwIGZvciBzbyBtYW55IHBlb3BsZSwgc29tZXRoaW5nIEkgY2FyZSBhYm91dCwgSSB3YXMgcmVhbGx5IG1hZCBhYm91dCBpdC4gSSBob3BlIEVDT1QgaXMgaGVsZCB0byBhY2NvdW50LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkh1c3RlZCB3YXMgcHJvdmluZyBhIGZvcm1pZGFibGUgZnVuZHJhaXNlciB3aGVuIGhlIGpvaW5lZCBEZVdpbmUsIGJyaW5naW5nIHdpdGggaGltICQ0LjYgbWlsbGlvbiBpbiBjYW1wYWlnbiBjYXNoLiBXaGlsZSBpbiB0aGUgbGVnaXNsYXR1cmUsIGhlIHJlY2VpdmVkICQzNiwwMDAgaW4gY29udHJpYnV0aW9ucyBmcm9tIExhZ2VyIGFuZCBFQ09UIGFzc29jaWF0ZXMuIEh1c3RlZCB3YXMgbmVhcmx5IGFsb25lIGluIG5vdCBoYW5kaW5nIG9mZiB0aGUgbW9uZXkgdG8gY2hhcml0eSwgc2F5aW5nIGhpcyBsZWdpc2xhdGl2ZSBjb21taXR0ZWVzIG5vIGxvbmdlciBleGlzdC48L3A+CjxwPldoaWxlIHJlY2VudCBsaWV1dGVuYW50IGdvdmVybm9ycyBhbHNvIGhhdmUgc2VydmVkIGFzIGRpcmVjdG9ycyBvZiBjYWJpbmV0IGFnZW5jaWVzLCBEZVdpbmUgYW5kIEh1c3RlZCBoYXZlIG5vdCBtYWRlIHN1Y2ggYSBjYWxsLiAmIzgyMjA7SSB3YW50IHRvIGNvbnRpbnVlIHRvIHdvcmsgaW4gYXJlYXMgSSYjODIxNzt2ZSBhbHdheXMgYmVlbiBwYXNzaW9uYXRlIGFib3V0ICYjODIxMjsgZWR1Y2F0aW9uLCB3b3JrZm9yY2UgZGV2ZWxvcG1lbnQsIGJ1c2luZXNzLiAmIzgyMzA7IEkgd2FudCB0byB1c2UgdGVjaG5vbG9neSB0byBpbXByb3ZlIHRoZSB3YXkgd2Ugc2VydmUgZXZlcnlib2R5IGluIGdvdmVybm1lbnQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdXR0b248L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlN1dHRvbiwgNTUsIGJlZ2FuIGhlciBwb2xpdGljYWwgY2FyZWVyIG9uIEJhcmJlcnRvbiBDaXR5IENvdW5jaWwgYWZ0ZXIgZWFybmluZyBhIGJhY2hlbG9yJiM4MjE3O3MgZGVncmVlIGF0IEtlbnQgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSBhbmQgYSBsYXcgZGVncmVlIGZyb20gdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24uIFNoZSBpcyB0aGUgeW91bmdlc3Qgb2Ygc2l4IHNpYmxpbmdzIGZyb20gYSBib2lsZXJtYWtlciBmYXRoZXIgJiM4MjEyOyBhIEItMjkgdGFpbCBndW5uZXIgZHVyaW5nIFdXSUkgJiM4MjEyOyBhbmQgYSBsaWJyYXJpYW4gbW90aGVyLiBIZXIgZmlyc3Qgam9iIHdhcyBzZWxsaW5nIHRpY2tldHMgYW5kIHBvcGNvcm4gYXQgQmFyYmVydG9uJiM4MjE3O3MgbW92aWUgdGhlYXRlci48L3A+CjxwPlNoZSBzZXJ2ZWQgaW4gdGhlIE9oaW8gSG91c2UgZnJvbSAxOTkzIHRvIDIwMDEgYW5kIHRoZW4gd29uIGVsZWN0aW9uIHRvIHRoZSBVLlMuIEhvdXNlIG9mIFJlcHJlc2VudGF0aXZlcyBpbiAyMDA2ICYjODIxMjsgdGhlIHNlYXQgdGhhdCBEZW1vY3JhdCBTaGVycm9kIEJyb3duIG9jY3VwaWVkIGFzIGhlIHVuc2VhdGVkIERlV2luZSBmcm9tIHRoZSBVLlMuIFNlbmF0ZSB0aGF0IHllYXIuIDwvcD4KPHA+U3V0dG9uIGxvc3QgaGVyIHJlZGlzdHJpY3RlZCBzZWF0IGluIDIwMTIgdG8gUmVwdWJsaWNhbiBKaW0gUmVuYWNjaSwgd2hvIG5vdyBpcyBzZWVraW5nIHRvIHRvcHBsZSBCcm93biBmcm9tIHRoZSBTZW5hdGUgYWZ0ZXIgYnJpZWZseSBydW5uaW5nIGZvciBnb3Zlcm5vciBhZ2FpbnN0IERlV2luZS48L3A+CjxwPlRoZSBuZXh0IHllYXIsIFN1dHRvbiB3YXMgYXBwb2ludGVkIGFkbWluaXN0cmF0b3Igb2YgdGhlIFNhaW50IExhd3JlbmNlIFNlYXdheSBEZXZlbG9wbWVudCBDb3JwLiwgd2hpY2ggb3BlcmF0ZXMgYW5kIG1haW50YWlucyB0aGUgVS5TLiBwb3J0aW9uIG9mIHRoZSBjb21tZXJjZS12aXRhbCBnYXRld2F5IHRvIHRoZSBHcmVhdCBMYWtlcy48L3A+CjxwPlN1dHRvbiwgYSBmb3JtZXIgbGFib3IgbGF3eWVyIHdobyBubyBsb25nZXIgcHJhY3RpY2VzLCBzYWlkIHNoZSBuZXZlciBsb3N0IGhlciB3b3JraW5nLWNsYXNzIHJvb3RzLiAmIzgyMjA7TXkgcHVycG9zZSBoYXMgYmVlbiB0byBhbHdheXMgc3RhbmQgYmVzaWRlIG1pZGRsZS1jbGFzcyBmYW1pbGllcyBpbiBPaGlvOyB0byBzdGFuZCB1cCBmb3IgdGhlbSBhbmQgbWFrZSBzdXJlIHRoZXkgZ2V0IGEgZmFpciBzaGFrZSBhbmQgYSBmYWlyIHNob3QuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+U3V0dG9uIHNhaWQgaGVyIHJlY29yZCBpbiBDb25ncmVzcyByZWZsZWN0cyB0aGF0IG1hbnRyYSwgZmlnaHRpbmcgYmVmb3JlIHRoZSBVLlMuIEludGVybmF0aW9uYWwgVHJhZGUgQ29tbWlzc2lvbiBmb3IgYSBydWxpbmcgdG8gc3RvcCBmb3JlaWduIHN0ZWVsIGFuZCB0aXJlIGR1bXBpbmcgYW5kIHB1dCBPaGlvYW5zIGJhY2sgdG8gd29yay48L3A+CjxwPlBlcmhhcHMgaGVyIHRyYWRlbWFyayBhY2NvbXBsaXNobWVudCB3YXMgaGVyIHNwb25zb3JzaGlwIG9mIHRoZSAyMDA5ICYjODIyMDtDYXNoIGZvciBDbHVua2VycyYjODIyMTsgcHJvZ3JhbSB0aGF0IHF1aWNrbHkgcmFuIHRocm91Z2ggJDMgYmlsbGlvbiBieSBvZmZlcmluZyAkMiw1MDAgdG8gJDQsNTAwIGVhY2ggdG8gY29uc3VtZXJzIGZvciB0cmFkaW5nIGluIGdhcyBndXp6bGVycyBmb3IgbW9yZSBmdWVsLWVmZmljaWVudCBuZXcgY2Fycy4gU3V0dG9uIHNhaWQgdGhlIHByb2dyYW0gc2F2ZWQgb3IgY3JlYXRlZCA2MCwwMDAgam9icyBhbWlkIHRoZSByZWNlc3Npb24gYW5kIHNvbGQgYWJvdXQgNzAwLDAwMCB2ZWhpY2xlcywgaW5jbHVkaW5nIG1vcmUgdGhhbiAzMiwwMDAgaW4gT2hpby4gQ3JpdGljcyBzYWlkIGNvc3RzIG91dHdlaWdoZWQgdGhlIGJlbmVmaXRzLjwvcD4KPHA+U2hlIGFsc28gaW5pdGlhdGVkIGEgc3VjY2Vzc2Z1bCBlZmZvcnQgdG8gZW5zdXJlIDE4NSwwMDAgJiM4MjIwO3N0b3AtbG9zcyYjODIyMTsgbWlsaXRhcnkgbWVtYmVycywgd2hvIHdlcmUgaW52b2x1bnRhcmlseSByZXF1aXJlZCB0byBleHRlbmQgdGhlaXIgYWN0aXZlIGR1dHkgc2VydmljZSBpbiBBZmdoYW5pc3RhbiBhbmQgSXJhcSwgcmVjZWl2ZWQgcmV0cm9hY3RpdmUgcGF5LjwvcD4KPHA+U3V0dG9uIGhhcyB0YWtlbiBhIGxlYWQgb24gdGhlIGNhbXBhaWduIHRyYWlsIG9uIGhlYWx0aC1jYXJlIGlzc3VlcywgaW5zaXN0aW5nLCBhcyBzaGUgZGlkIGluIENvbmdyZXNzIHdpdGggcGFzc2FnZSBvZiBhbiBhbWVuZG1lbnQsIHRoYXQgaW5zdXJhbmNlIGNvdmVyYWdlIG11c3QgYmUgbWFkZSBhdmFpbGFibGUgdG8gdGhvc2Ugd2l0aCBwcmUtZXhpc3RpbmcgaGVhbHRoIGNvbmRpdGlvbnMuPC9wPgo8cD5MaWtlIEh1c3RlZCwgc2hlIGFsc28gaXMgdW5jZXJ0YWluIG9mIHRoZSBleGFjdCByb2xlIHNoZSB3b3VsZCBwbGF5IGluIGEgQ29yZHJheSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbi48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXZSBhcmUgZ29pbmcgdG8gY29udGludWUgdG8gdGFsayBob3cgd2UgbWlnaHQgYmVzdCBjb21iaW5lIG91ciBleHBlcmllbmNlcywmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBkbyBoYXZlIGV4cGVyaWVuY2UgaW4gaGVhbHRoIGNhcmUgYW5kIGluIHN0YW5kaW5nIHVwIGZvciB3b3JrZXJzLCBzbyB0aG9zZSBhcmUgb2YgaW50ZXJlc3QuJiM4MjIxOzwvcD4K