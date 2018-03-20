Home / News / Breaking News News / In Green, Nexus battle continues even as trees are cleared
Published: March 20, 2018 - 6:34 PM
-
1/8
-
2/8
-
3/8
-
4/8
-
5/8
-
6/8
-
7/8
-
8/8
By Paula Schleis
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5HUkVFTjogR3JlZW4gTGF3IERpcmVjdG9yIERpYW5lIENhbHRhIHdpbGwgdGVsbCB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBCb2FyZCBvZiBFbGVjdGlvbnMgdGhhdCBhIHJlZmVyZW5kdW0gc2Vla2luZyB0byB2b2lkIGEgY2l0eSBjb250cmFjdCB3aXRoIE5leHVzIHNob3VsZCBub3QgYmUgZWxpZ2libGUgZm9yIHRoZSBiYWxsb3QuPC9wPgo8cD5NZWFud2hpbGUsIHRoZSBjaXR5IHdpbGwgaG9sZCBvbnRvIHRoZSBjaXRpemVuIHBldGl0aW9ucyBhIGZldyBtb3JlIGRheXMgdG8gZ2l2ZSByZXNpZGVudHMgdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIHJldmlldyB0aGVtIG9yIHJlY29uc2lkZXIgdGhlaXIgc2lnbmF0dXJlcywgd2l0aCBzb21lIG9mZmljaWFscyBzdHJlc3NpbmcgdGhhdCB2b2lkaW5nIHRoZSBzZXR0bGVtZW50IGRvZXMgbm90IHN0b3AgdGhlIHBpcGVsaW5lIGZyb20gYmVpbmcgYnVpbHQgYnV0IGRvZXMgcmV2ZXJzZSBzYWZldHkgYW5kIGZpbmFuY2lhbCBiZW5lZml0cyB0aGF0IHdlcmUgZ2FpbmVkLjwvcD4KPHA+RXZlcnlvbmUgaXMgc3RpbGwgaG9sZGluZyBhIGNvbGxlY3RpdmUgYnJlYXRoLCB3YWl0aW5nIGZvciBhIGNvdXJ0IHRvIHJ1bGUgb24gb25lIGxhc3QgcHJvcGVydHkgd2hlcmUgdGhlIGhvbWVvd25lciBoYXMgYXJndWVkIE5leHVzIGhhcyBubyByaWdodCB0byB1c2UgZW1pbmVudCBkb21haW4gdG8gdGFrZSBoZXIgcHJvcGVydHkgYmVjYXVzZSB0aGUgcGFydG5lcnNoaXAgaXMgcGFydGx5IGZvcmVpZ24tb3duZWQuPC9wPgo8cD5BbmQgYSBuZXcgc291bmQgaGFzIGpvaW5lZCB0aGUgZGluOiBUcmVlLWN1dHRpbmcgY3Jld3MgaGF2ZSBiZWd1biB0byBjbGVhciB0aGUgcHJvamVjdCYjODIxNztzIDgtbWlsZSBwYXRoIHRocm91Z2ggdGhpcyBzdWJ1cmIgb2YgMjYsMDAwIHBlb3BsZS48L3A+CjxwPk9uZSB3YXkgb3IgYW5vdGhlciwgdGhlIHRocmVlLXllYXIgd2FyIGJldHdlZW4gdGhpcyBjaXR5IGFuZCB0aGUgcGlwZWxpbmUgYnVpbGRlcnMgc2VlbXMgdG8gYmUgbmVhcmluZyBpdHMgZW5kLjwvcD4KPHA+SGVyZSYjODIxNztzIGFuIHVwZGF0ZSBvbiBhbGwgdGhpbmdzIE5leHVzOjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5MYXcgZGlyZWN0b3JzIG9waW5pb248L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkdyZWVuIG9mZmljaWFscyBzYWlkIHRoZXkgd2VyZSBsZXZlcmFnaW5nIGEgcmFyZSBtb21lbnQgaW4gdGltZSB3aGVuIHRoZXkgYWdyZWVkIHRvIHNldHRsZSB3aXRoIHRoZSBjb21wYW55IHRoYXQgaGFzIGJlZW4gdGhlaXIgbmVtZXNpcyBzaW5jZSBOZXh1cyBhbm5vdW5jZWQgcGxhbnMgdG8gd2VhdmUgaXRzIG5ldyAyNTUtbWlsZSBwaXBlbGluZSB0aHJvdWdoIHRoZWlyIHJlc2lkZW50aWFsIGNvbW11bml0eSBvbiBpdHMgd2F5IHRvIE9udGFyaW8sIENhbmFkYS48L3A+CjxwPlRoZSBjaXR5IHdhcyBmaWdodGluZyBOZXh1cyYjODIxNzsgZWZmb3J0IHRvIHRha2UgMi41IGFjcmVzIG9mIGNpdHktb3duZWQgbGFuZCB0aHJvdWdoIGVtaW5lbnQgZG9tYWluLCBidXQgb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQgdGhleSB3ZXJlIHdhcm5lZCBwcmVjZWRlbmNlIHdhcyBub3Qgb24gdGhlaXIgc2lkZSBzaW5jZSB0aGUgcGlwZWxpbmUgaGFkIGJlZW4gYXBwcm92ZWQgYnkgZmVkZXJhbCBhbmQgc3RhdGUgYXV0aG9yaXRpZXMuPC9wPgo8cD5XaGlsZSB3YWl0aW5nIGZvciBhIGZlZGVyYWwgY291cnQgcnVsaW5nIGFuZCBleHBlY3RpbmcgdGhlIHdvcnN0LCBjaXR5IGNvdW5jaWwgaW4gRmVicnVhcnkgcXVpY2tseSByZXZlcnNlZCBjb3Vyc2UuIEl0IHNxdWVlemVkIHJlcXVpcmVkIHJlYWRpbmdzIGludG8gdGhyZWUgY29uc2VjdXRpdmUgZGF5cyBhbmQgYXBwcm92ZWQgYSBzZXR0bGVtZW50IGJ5IGEgdm90ZSBvZiA0LTMuPC9wPgo8cD5OZXh1cyBnYXZlIHRoZSBjaXR5ICQ3LjUgbWlsbGlvbiBhbmQgMjAgYWNyZXMgb2YgbGFuZCBuZWFyIEJvZXR0bGVyIFBhcmssIGFuZCBhZ3JlZWQgdG8gc29tZSBjaXR5IG92ZXJzaWdodCBvZiB0aGUgcGlwZWxpbmUgd2l0aCAyNC83IG9uLXNpdGUgc2VjdXJpdHkgdGhyb3VnaCB0aGUgY29uc3RydWN0aW9uIHByb2Nlc3MgYW5kIHNvbWUgcG9zdC1jb25zdHJ1Y3Rpb24gZ3VpZGVsaW5lcy48L3A+CjxwPkluIHJldHVybiwgQ2l0eSBIYWxsIHdvdWxkIHN0b3Agb3Bwb3NpbmcgdGhlIHBpcGVsaW5lJiM4MjE3O3Mgcm91dGUgdGhyb3VnaCB0aGF0IDIuNSBhY3JlcyBvZiBjaXR5IGxhbmQuPC9wPgo8cD5BIGZldyBkYXlzIGFmdGVyIGN1dHRpbmcgdGhlIGRlYWwsIHRoZSBjb3VydCBydWxlZCBmb3IgTmV4dXMuIFdpdGhvdXQgYSBzZXR0bGVtZW50LCB0aGUgY2l0eSB3b3VsZCBoYXZlIG9ubHkgYmVlbiBlbnRpdGxlZCB0byB0aGUgYXBwcmFpc2VkIHZhbHVlIG9mIGl0cyBsb3N0IHByb3BlcnR5LCBzb21ld2hlcmUgYmV0d2VlbiAkMTcsMDAwIGFuZCAkMTAwLDAwMC48L3A+CjxwPlN0aWxsLCBtYW55IHJlc2lkZW50cyB3ZXJlIGFuZ2VyZWQgdGhhdCB0aGUgdHJ1Y2Ugd2FzIHB1c2hlZCB0aHJvdWdoIHNvIGZhc3QuIFR3byB3ZWVrcyBhZ28sIHRoZXkgc3VibWl0dGVkIGEgcGV0aXRpb24gd2l0aCBtb3JlIHRoYW4gMSw1MDAgc2lnbmF0dXJlcywgYXNraW5nIHRoYXQgdm90ZXJzIGluIE5vdmVtYmVyIGJlIGdpdmVuIHRoZSBvcHBvcnR1bml0eSB0byB2YWNhdGUgdGhlIGRlYWwuPC9wPgo8cD5DYWx0YSwgdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBsYXcgZGlyZWN0b3IsIGhhcyBvZmZlcmVkIGhlciBvZmZpY2lhbCBvcGluaW9uOiBUaGUgaXNzdWUgY2FuJiM4MjE3O3QgZ28gb24gdGhlIGJhbGxvdC48L3A+CjxwPlNoZSBzYWlkIHNoZSB3aWxsIGFyZ3VlIHRvIHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IEJvYXJkIG9mIEVsZWN0aW9ucyB0aGF0IHRoZSBjb250cmFjdCB3aXRoIE5leHVzIGlzIGFuIGFkbWluaXN0cmF0aXZlIGFjdGlvbi4gVGhlIGNpdHkgY2hhcnRlciBvbmx5IGFsbG93cyBlbGVjdG9ycyB0byByZWplY3QgbGF3cyBwYXNzZWQgYnkgY2l0eSBjb3VuY2lsLCBub3QgY29udHJhY3RzLCBzaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPk5vdCBldmVyeW9uZSBhZ3JlZXMgd2l0aCB0aGF0IGFyZ3VtZW50LiBDb3VuY2lsbWFuIFN0ZXZlIER5ZXIgJiM4MjEyOyB3aG8gdm90ZWQgYWdhaW5zdCB0aGUgc2V0dGxlbWVudCBhbmQgZmF2b3JzIHRoZSByZWZlcmVuZHVtICYjODIxMjsgc2FpZCBhY3F1aXNpdGlvbiBvZiBwcm9wZXJ0eSBpcywgYnkgc3RhdGUgbGF3LCBhIGxlZ2lzbGF0aXZlIGRlY2lzaW9uLCBub3QgYW4gYWRtaW5pc3RyYXRpdmUgb25lLjwvcD4KPHA+RWxlY3Rpb24gYm9hcmQgZGlyZWN0b3IgSm9lIE1hc2ljaCBzYWlkIGhlJiM4MjE3O3MgbmV2ZXIgaGFkIGEgY2l0eSBhcmd1ZSB0aGF0IGEgdG9waWMgd2FzIG5vdCBlbGlnaWJsZSBmb3IgYSByZWZlcmVuZHVtLjwvcD4KPHA+SGUgc2FpZCB0aGUgYm9hcmQgd2lsbCB2ZXJpZnkgdGhlIHNpZ25hdHVyZXMsIGhvbGQgYSBoZWFyaW5nIGFuZCBmb3J3YXJkIGFueSBsZWdhbCBvcGluaW9uIHByb3ZpZGVkIGJ5IHRoZSBjaXR5IHRvIHRoZSBjb3VudHkgcHJvc2VjdXRvciBmb3IgYWR2aWNlLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Bcmd1bWVudHMgaW4gZmF2b3I8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlJlZ2FyZGxlc3Mgb2YgbG9jYWwgb3BpbmlvbiwgdGhlIGNpdHkgaXMgcmVxdWlyZWQgdG8gaGFuZCB0aGUgcGV0aXRpb25zIG92ZXIgdG8gdGhlIGVsZWN0aW9ucyBib2FyZCBmb3IgdmVyaWZpY2F0aW9uIGF0IGxlYXN0IDkwIGRheXMgcHJpb3IgdG8gdGhlIE5vdmVtYmVyIGVsZWN0aW9uLjwvcD4KPHA+R3JlZW4gb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQgdGhlIGNpdHkgd29uJiM4MjE3O3Qgd2FpdCB0aGF0IGxvbmc6IEl0IHdpbGwgc3VibWl0IHRoZSBzaWduYXR1cmVzIGluIGVhcmx5IEFwcmlsLCBnaXZpbmcgY291bmNpbCBtZW1iZXJzIGEgY291cGxlIG1vcmUgd2Vla3MgdG8gYW5zd2VyIHF1ZXN0aW9ucyBhbmQgbWFrZSBzdXJlIHJlc2lkZW50cyB1bmRlcnN0YW5kIHRoZSBjb25zZXF1ZW5jZXMuPC9wPgo8cD5Db3VuY2lsbWFuIENocmlzIEh1bXBocmllcyBoYXMgYWxyZWFkeSBiZWVuIHRyeWluZyB0byBjb252aW5jZSBjb25zdGl0dWVudHMgdGhhdCB2b2lkaW5nIHRoZSBzZXR0bGVtZW50IGlzIGEgbG9zZS1sb3NlIHByb3Bvc2l0aW9uLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0EgbG90IG9mIHBlb3BsZSB3aG8gc2lnbmVkIHRob3VnaHQgYSByZWZlcmVuZHVtIHdvdWxkIG1lYW4gdGhlIHBpcGVsaW5lIHdvbiYjODIxNzt0IGdvIHRocm91Z2ggR3JlZW4sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztzIG5vdCB0aGUgY2FzZSBhdCBhbGwuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlIHNldHRsZW1lbnQgb25seSBhZGRyZXNzZXMgdGhlIDIuNSBhY3JlcyBvZiBjaXR5IGxhbmQgdGhhdCBoYXMgc2luY2UgYmVlbiBncmFudGVkIHRvIE5leHVzIGJ5IGZlZGVyYWwgY291cnRzLjwvcD4KPHA+VGhlIG9ubHkgdGhpbmcgbGVmdCB0byBsb3NlLCBIdW1waHJpZXMgc2FpZCwgaXMgdGhlICQ3LjUgbWlsbGlvbiBwYXlvdXQsIHRoZSAyMCBuZXcgcGFyayBhY3JlcyBhbmQgdGhlIGV4dHJhIHBpcGVsaW5lIHNlY3VyaXR5IHByb3Zpc2lvbnMuPC9wPgo8cD5IdW1waHJpZXMgc2FpZCBoZSBrbm93cyBwZW9wbGUgYXJlIHVwc2V0IHRoZSBzZXR0bGVtZW50IGhhcHBlbmVkIG92ZXIgYSBtYXR0ZXIgb2YgZGF5cywgYnV0IHRoZSBjaXR5IHdhcyB0cnlpbmcgdG8gYmUgcHJhY3RpY2FsLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZSBmZWRzIHB1dCBvdXIgY2FzZSBvbiB0aGUgZmFzdCB0cmFjay4gV2Ugd2VyZSB0b2xkIHRoZSBjb3VydCBjb3VsZCBjb21lIGJhY2sgd2l0aCBhbiBvcGluaW9uIGFueSBkYXkuIEluIHRoZSBlbmQsIGFsbCB3ZSBjb3VsZCBwb3NzaWJseSBkbyBpcyBtYWtlIE5leHVzIGRlbGF5IGEgbGl0dGxlLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtCdXQgTmV4dXMgd2FzIHdpbGxpbmcgdG8gcGF5IGZvciBzb21lIGNlcnRhaW50eSYjODIyMTsgc28gdGhhdCB3b3JrIGNvdWxkIGJlZ2luIGJlZm9yZSBhIE1hcmNoIDMxIHN0YXRlIGRlYWRsaW5lIHRoYXQgd291bGQgaGF2ZSBwcm9oaWJpdGVkIHRyZWUtY3V0dGluZyBiZWNhdXNlIG9mIGEgcmFyZSBtaWdyYXRvcnkgYmF0LCBoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+SHVtcGhyaWVzIHNhaWQgdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBhY3Rpb25zIHdlcmUgdmluZGljYXRlZCBieSBhbiBhbG1vc3QgaWRlbnRpY2FsIHNjZW5hcmlvIHRoYXQganVzdCBjb25jbHVkZWQgaW4gT2Jlcmxpbi48L3A+CjxwPkluIHRoYXQgTG9yYWluIENvdW50eSBjb21tdW5pdHksIGNpdHkgY291bmNpbCByZWplY3RlZCBhICQxMDAsMDAwIHNldHRsZW1lbnQgd2hpbGUgYXdhaXRpbmcgYSBmZWRlcmFsIGNvdXJ0JiM4MjE3O3MgZGVjaXNpb24gb24gTmV4dXMmIzgyMTc7IGNsYWltIHRvIGEgNTAtZm9vdCBwaWVjZSBvZiBjaXR5LW93bmVkIGxhbmQuPC9wPgo8cD5MYXN0IHdlZWssIHRoZSBjb3VydCBydWxlZCBpbiBmYXZvciBvZiBOZXh1cy4gQXMgYSByZXN1bHQsIGFsbCBPYmVybGluIGlzIGVudGl0bGVkIHRvIGlzIHRoZSBhcHByYWlzZWQgdmFsdWUgb2YgNTAgZmVldCBvZiBwcm9wZXJ0eS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXJndW1lbnRzIGFnYWluc3Q8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkNvdW5jaWxtYW4gRHllciBzYWlkIGhlIGJlbGlldmVzIHRoZSByZWZlcmVuZHVtIGlzIGxlc3Mgb2YgYSBzdGF0ZW1lbnQgb24gTmV4dXMgYW5kIG1vcmUgb2YgYSByZWFjdGlvbiB0byBjb3VuY2lsJiM4MjE3O3Mgc3BlZWR5IGFjdGlvbi48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXaGF0IHdlJiM4MjE3O3JlIGhlYXJpbmcgZnJvbSBhIGxvdCBvZiBwZW9wbGUgaXMmIzgyMzA7IHRoaXMgaXMgYSByZWZlcmVuZHVtIG9uIGhvdyB0aGUgYWdyZWVtZW50IHdhcyBydXNoZWQgdGhyb3VnaCBpbiBhIGJyaWVmIHBlcmlvZCBvZiB0aW1lLCB3aXRoIHZlcnkgbGl0dGxlIGNpdGl6ZW4gaW5wdXQuIFJlc2lkZW50cyB3aG8gc3BlbnQgdGhyZWUgeWVhcnMgZmlnaHRpbmcgdGhpcyB0aGluZyBmZWx0IHRoZXkgZGlkbiYjODIxNzt0IGdldCBoZWFyZCwmIzgyMjE7IER5ZXIgc2FpZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtPdGhlcnMgc2F5IGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IGFib3V0IHRoZSBtb25leSwgaXQmIzgyMTc7cyBhYm91dCB0aGUgZmlnaHQuIEZpZ2h0aW5nIHRvIHRoZSBlbmQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+RHllciBzYWlkIGhlJiM4MjE3O3Mgbm90IGNvbnZpbmNlZCB0aGF0IG92ZXJ0dXJuaW5nIHRoZSBzZXR0bGVtZW50IG1lYW5zIEdyZWVuIHdvdWxkIGxvc2UgdGhlIHBlcmtzIGl0IGdhaW5lZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IG5lY2Vzc2FyaWx5IG1lYW4gZ2l2aW5nIHRoYXQgbW9uZXkgYmFjaywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQsIHN1Z2dlc3RpbmcgYSBjb3VydCB3b3VsZCBoYXZlIHRvIGRlY2lkZSB0aGUgbWF0dGVyLjwvcD4KPHA+SGUgc2FpZCBzZXR0bGVtZW50IG9wcG9uZW50cyBhbHNvIHNoYXJlIGEgdGhlb3J5IHRoYXQgaWYgb25lIGZpbmFsIGVtaW5lbnQgZG9tYWluIGNhc2UgY3VycmVudGx5IGluIGNvdXJ0IHByb3ZlcyBzdWNjZXNzZnVsLCB0aGVuIEdyZWVuJiM4MjE3O3MgY2FzZSBjb3VsZCBoYXZlIGJlZW4gb3ZlcnR1cm5lZCBhbmQgJiM4MjIwO05leHVzIHdvdWxkIGhhdmUgdG8gZmluZCBhIGRpZmZlcmVudCB3YXkgdG8gZ2V0IHRocm91Z2ggdG93bi4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SXMgaXQgYSBsb25nc2hvdD8gQWJzb2x1dGVseSwmIzgyMjE7IER5ZXIgc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgcHJvYmFibHkgbm90IGxpa2VseSB0byBoYXBwZW4uIEJ1dCB3ZSBoYXZlIGF0IGxlYXN0IDEsNTAwIHBlb3BsZSB3aG8gd2FudCB0aGUgY2l0eSB0byB0YWtlIGV2ZXJ5IG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIGZpZ2h0IHRoaXMgdGhpbmcsIG5vIG1hdHRlciB0aGUgb2Rkcy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRoZSBsYXN0IGhvbGRvdXQ8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlRoYXQgcmVtYWluaW5nIGxhd3N1aXQgYWdhaW5zdCBOZXh1cyBpbiBHcmVlbiBpbnZvbHZlcyBFbGFpbmUgU2VsemVyLCB3aG8gb3ducyA0OCBhY3JlcyBvZiBmYXJtbGFuZCBpbiB0aGUgbWlkZGxlIG9mIHRoZSBwaXBlbGluZSYjODIxNztzIHBsYW5uZWQgcm91dGUuPC9wPgo8cD5TZWx6ZXIgaGFkIHBsYW5zIG9mIHVzaW5nIGhlciBwcm9wZXJ0eSBmb3IgYSBmdXR1cmUgcmVzaWRlbnRpYWwgZGV2ZWxvcG1lbnQsIGFjY29yZGluZyB0byBoZXIgYXR0b3JuZXksIERhdmUgTXVja2xvdy4gUHV0dGluZyBhIHBpcGVsaW5lIHRocm91Z2ggdGhlIG1pZGRsZSBvZiBoZXIgcHJvcGVydHkgd291bGQgbWFrZSB0aGUgZW50aXJlIGxhbmQgJiM4MjIwO3VudXN1YWJsZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5CdXQgdGhhdCYjODIxNztzIG5vdCBhIHZhbGlkIGFyZ3VtZW50IGFnYWluc3QgZW1pbmVudCBkb21haW4uIEluc3RlYWQsIE11Y2tsb3cgdG9sZCB0aGUgY291cnQgZW1pbmVudCBkb21haW4gd2FzbiYjODIxNzt0IGxlZ2FsIGluIHRoaXMgY2FzZSBiZWNhdXNlIE5leHVzIGlzIHBhcnRpYWxseSBvd25lZCBieSBhIENhbmFkaWFuIGNvbXBhbnkgYW5kIDg1IHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIHBpcGVsaW5lJiM4MjE3O3MgY2FwYWNpdHkgd2lsbCBiZSB1c2VkIHRvIGV4cG9ydCB0aGUgbmF0dXJhbCBnYXMgdG8gYW5vdGhlciBjb3VudHJ5LjwvcD4KPHA+SW4gQWtyb24sIGZlZGVyYWwgSnVkZ2UgSm9obiBBZGFtcyBydWxlZCB0aGF0IE5leHVzIGhhZCBhIHJpZ2h0IHRvIGdvIG9udG8gU2VsemVyJiM4MjE3O3MgcHJvcGVydHkgdG8gc3VydmV5IGl0LiBTZWx6ZXIgYXBwZWFsZWQuIE5leHVzIGFza2VkIGZvciB0aGF0IGFwcGVhbCB0byBiZSBkaXNtaXNzZWQuIFRoZSA2dGggQ2lyY3VpdCBDb3VydCBvZiBBcHBlYWxzIGluIENpbmNpbm5hdGkgaGFzIHlldCB0byBydWxlLjwvcD4KPHA+UmVnYXJkbGVzcyBvZiB0aGUgcnVsaW5nLCBNdWNrbG93IHNhaWQsIEFkYW1zJiM4MjE3OyBvcmRlciBkaWQgbm90IHNwZWFrIHRvIGFjdHVhbCBjb25zdHJ1Y3Rpb24gb24gaGVyIHByb3BlcnR5LCBzbyBsZWdhbCBhY3Rpb24gY291bGQgY29udGludWUgYmV5b25kIHRoZSBuZXh0IGRlY2lzaW9uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DbGVhcmluZyB0aGUgd2F5PC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5XaGlsZSBhIGZldyBkZXRhaWxzIGhhdmUgeWV0IHRvIGJlIHNvcnRlZCBvdXQsIG1vc3QgZm9sa3MgYXJlIHVuaXZlcnNhbGx5IGluIGFncmVlbWVudCB0aGF0IG5vdGhpbmcgd2lsbCBzdG9wIHRoZSBwaXBlbGluZS48L3A+CjxwPlRoZSB0cmVlLWN1dHRlcnMgbW92ZWQgaW4gYSBjb3VwbGUgb2Ygd2Vla3MgYWdvLCBmZWxsaW5nIHdpZGUgc3dhdGhzIG9mIGZvcmVzdGVkIGxhbmQuIExheWluZyBvZiB0aGUgcGlwZWxpbmUgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gYmVnaW4gaW4gSnVseSwgYXMgdGhlIHByb2plY3QgbGVhdmVzIExha2UgVG93bnNoaXAgYW5kIGVudGVycyB0aGUgY2l0eSBuZWFyIE1heWZhaXIgUm9hZC4gSXQgd2lsbCBjb250aW51ZSB3ZXN0d2FyZCB0byBDb21ldCBSb2FkLCBsaWtlbHkgZmluaXNoaW5nIGJlZm9yZSB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSB5ZWFyLjwvcD4KPHA+VGF1bnlhIEJ1c2gsIHdobyBoYXMgbGl2ZWQgaW4gaGVyIENvbWV0IFJvYWQgaG9tZSBmb3IgMTggeWVhcnMsIHNhaWQgc2hlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgbGlrZSBrbm93aW5nIHNoZSYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGxpdmUgaW4gYSBkZXNpZ25hdGVkICYjODIyMDtibGFzdCB6b25lLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlNoZSBzYWlkIGFuIGV4cGxvc2lvbiBpbiB0aGUgcHJlc3N1cml6ZWQgcGlwZWxpbmUgYWNyb3NzIHRoZSBzdHJlZXQgd291bGQgcHJvYmFibHkgbWVhbiBicm9rZW4gd2luZG93cyBhbmQgYSBjcmFja2VkIGZvdW5kYXRpb24gaW4gaGVyIDE4MjcgaGlzdG9yaWMgaG9tZSwgYXMgd2VsbCBhcyBwb3NzaWJsZSBsb3NzIG9mIGFjY2VzcyB0byB0aGUgb25seSByb2FkIHNoZSBjb3VsZCB1c2UgdG8gZXNjYXBlIGFuIGVtZXJnZW5jeS48L3A+CjxwPkl0IGRpZG4mIzgyMTc7dCBoZWxwIGxhc3Qgd2VlayB3aGVuIE5leHVzIGNvbnRyYWN0b3JzIGhpdCBhIHBvd2VyIGxpbmUgbmVhciB0aGUgZW5kIG9mIGhlciBkcml2ZXdheSwgY2F1c2VkIGEgJiM4MjIwO2ZpcmViYWxsJiM4MjIxOyB0byBzaG9vdCBhY3Jvc3MgdGhlIHN0cmVldCwgYW5kIGxlZnQgdGhlIG5laWdoYm9yaG9vZCB3aXRob3V0IGhlYXQgYW5kIGVsZWN0cmljaXR5IGZvciBzZXZlcmFsIGhvdXJzLCBzaGUgc2FpZC4gQWZ0ZXIgY2FsbGluZyB0byBpbnNpc3QgdGhlIGNvbXBhbnkgcHV0IGhlciB1cCBpbiBhIGhvdGVsIGFuZCBidXkgaGVyIGRpbm5lciwgc2hlIHNhaWQgYSBOZXh1cyByZXByZXNlbnRhdGl2ZSBjYW1lIHRvIGhlciBob3VzZSB3aXRoIGEgJDMwMCBjaGVjay48L3A+CjxwPkFuZCB0aGVuLCB0aG9zZSB0cmVlcy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXaGVuIEkgZHJvdmUgZG93biB0aGUgc3RyZWV0IHRoZSBvdGhlciBkYXksIEkgZGlkIGEgZG91YmxlIHRha2UsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZCwgd2F2aW5nIHRvd2FyZCB0aGUgY2xlYXJlZCB2YWxsZXkgYmVsb3cgaGVyIGhvbWUuICYjODIyMDtJdCB3YXMgYWxsIHBpbmUsIG5vdyBjb21wbGV0ZWx5IGNsZWFyZWQuIEl0IGJyb2tlIG15IGhlYXJ0LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlBhdWxhIFNjaGxlaXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzQxIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpwc2NobGVpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPnBzY2hsZWlzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wYXVsYXNjaGxlaXMiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGF1bGFzY2hsZWlzPC9hPi48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)