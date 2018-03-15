Home / News / Breaking News News / Info Line services for Summit County residents merging into United Way
Published: March 15, 2018 - 11:50 AM | Updated: March 15, 2018 - 11:56 AM
By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5JbmZvIExpbmUsIHdoaWNoIG9wZXJhdGVzIFN1bW1pdCBDb3VudHkmIzgyMTc7cyAyLTEtMSByZXNvdXJjZSBhbmQgcmVmZXJyYWwgbGluZSBhbmQgb3RoZXIgc2VydmljZXMsIGlzIG1lcmdpbmcgd2l0aCB0aGUgVW5pdGVkIFdheSBvZiBTdW1taXQgQ291bnR5LjwvcD4KPHA+VGhlIGJvYXJkcyBvZiBkaXJlY3RvcnMgb2YgYm90aCBvcmdhbml6YXRpb25zIGFubm91bmNlZCB0aGUgaW50ZW5kZWQgbWVyZ2VyLCB3aGljaCB3aWxsIGhhcHBlbiBpbiB0aGUgbmV4dCA5MCBkYXlzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoaXMgcmVhbGx5IGlzIGEgcG9zaXRpdmUgc2l0dWF0aW9uIGZvciBJbmZvIExpbmUgYW5kIG91ciBlbXBsb3llZXMsJiM4MjIxOyBzYWlkIFRhbnlhIEthaGwsIEluZm8gTGluZSYjODIxNztzIGludGVyaW0gcHJlc2lkZW50IGFuZCBjaGllZiBleGVjdXRpdmUuPC9wPgo8cD5LYWhsLCBwcmV2aW91c2x5IEluZm8gTGluZSYjODIxNztzIHZpY2UgcHJlc2lkZW50IG9mIHN0cmF0ZWd5IGFuZCBmdW5kIGRldmVsb3BtZW50LCByZXBsYWNlcyBSaWNoYXJkIFN0YWhsLCB3aG8gaXMgcmV0aXJpbmcgYWZ0ZXIgMTcgeWVhcnMgYXMgcHJlc2lkZW50IGFuZCBDRU8uPC9wPgo8cD5TdGFobCB3aWxsIGNvbnRpbnVlIHRvIHdvcmsgd2l0aCBJbmZvIExpbmUgdG8gYXNzaXN0IHdpdGggdGhlIHRyYW5zaXRpb24uPC9wPgo8cD5UaGUgbWVyZ2VyIHdpbGwgcHJvdmlkZSBmb3IgdGhlIGNvbnRpbnVhdGlvbiBhbmQgZXhwYW5zaW9uIG9mIGluZm9ybWF0aW9uIGFuZCByZWZlcnJhbCBzZXJ2aWNlcyBhY3Jvc3MgU3VtbWl0IENvdW50eSBpbiBsaW5lIHdpdGggVW5pdGVkIFdheSYjODIxNztzIEJvbGQgR29hbHMgZm9yIDIwMjUsIHRoZSBvcmdhbml6YXRpb25zIHNhaWQgaW4gYSBwcmVwYXJlZCBzdGF0ZW1lbnQuPC9wPgo8cD5PbmNlIHRoZSBtZXJnZXIgaXMgY29tcGxldGUsIEluZm8gTGluZSB3aWxsIGJlY29tZSBhIHByb2dyYW0gb2YgdGhlIFVuaXRlZCBXYXksIEthaGwgc2FpZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtVbml0ZWQgV2F5IGludGVuZHMgdG8gbWFrZSBzaWduaWZpY2FudCBpbnZlc3RtZW50IGludG8gSW5mbyBMaW5lIHRvIGVuc3VyZSBpdCBtZWV0cyB0aGUgZ3Jvd2luZyBuZWVkcyBvZiBvdXIgU3VtbWl0IENvdW50eSBjb21tdW5pdHksJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIHdpbGwgaGF2ZSBtb3JlIHNwZWNpZmljcyB0byBhbm5vdW5jZSBhdCB0aGUgdGltZSBvZiB0aGUgbWVyZ2VyLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkluZm8gTGluZSBjdXJyZW50bHkgb3BlcmF0ZXMgdGhlIDItMS0xIHJlc291cmNlIGFuZCByZWZlcnJhbCwgdGhlIGhvbWVsZXNzIGhvdGxpbmUsIHJhcGlkIHJlaG91c2luZyBhbmQgb3RoZXIgc2VydmljZXMuIENhbGxlcnMgY2FuIGRpYWwgMi0xLTEgb3IgMzMwLTM3Ni02NjYwIGZyb20gYSBwaG9uZSwgdGV4dCBJTkZPIExJTkUgdG8gODk4LTIxMSBvciBzZWFyY2ggPGEgaHJlZj0iaHR0cDovLzIxMXN1bW1pdC5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vMjExc3VtbWl0Lm9yZzwvYT4gZm9yIFN1bW1pdCBDb3VudHkgc2VydmljZXMuPC9wPgo8cD4yLTEtMSAmIzgyMTE7IHdoaWNoIGhhcyBiZWVuIG9wZXJhdGVkIGJ5IEluZm8gTGluZSBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5IHNpbmNlIDE5NzUgJiM4MjExOyBpcyBhIG5hdGlvbmFsIHByb2dyYW0gb2YgVW5pdGVkIFdheSwgYW5kIHRoZSBtYWpvcml0eSBvZiAyLTEtMSBzZXJ2aWNlcyBhY3Jvc3MgdGhlIGNvdW50cnkgYXJlIG9wZXJhdGVkIGJ5IGxvY2FsIFVuaXRlZCBXYXlzLiA8L3A+CjxwPlRoZSBtZXJnZXIgb2YgdGhlIHR3byBub25wcm9maXQgb3JnYW5pemF0aW9ucyB3aWxsIHByb3ZpZGUgb3BlcmF0aW9uYWwgZWZmaWNpZW5jaWVzIGFuZCBvcHBvcnR1bml0aWVzIHRvIGV4cGFuZCB0aGUgcm9sZSBvZiAyLTEtMSBhcyBhbiBlbnRyeSBwb2ludCB0byBzZXJ2aWNlcyBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5LCB0aGUgb3JnYW5pemF0aW9ucyBzYWlkLiA8L3A+CjxwPlVuaXRlZCBXYXkgaXMgdGhlIGxhcmdlc3QgZnVuZGVyIGZvciB0aGUgMi0xLTEgcHJvZ3JhbSBhbmQgYSBmZWRlcmFsIGdyYW50IGZyb20gdGhlIFUuUy4gRGVwYXJ0bWVudCBvZiBIb3VzaW5nIGFuZCBVcmJhbiBEZXZlbG9wbWVudCAoSFVEKSBwcm92aWRlcyB0aGUgbW9zdCBmdW5kaW5nIGZvciBJbmZvIExpbmUgYXMgYSB3aG9sZSwgS2FobCBzYWlkLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1Rob3VzYW5kcyBvZiBTdW1taXQgQ291bnR5IHJlc2lkZW50cyB1c2UgMi0xLTEgdG8gYWNjZXNzIHNlcnZpY2VzLCYjODIyMTsgc2FpZCBEZXJyaWNrIFcuIFJhbnNvbSwgY2hhaXIgb2YgSW5mbyBMaW5lJiM4MjE3O3MgYm9hcmQgb2YgZGlyZWN0b3JzLiAmIzgyMjA7VGhpcyBtZXJnZXIgd2lsbCBiZSBncmVhdCBmb3Igb3VyIGNvbW11bml0eSBhbmQgd2lsbCBlbnN1cmUgY29udGludWl0eSBhbmQgZXhwYW5zaW9uIG9mIHNlcnZpY2VzIGZvciB0aG9zZSB3aG8gbmVlZCB0aGVtLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkRldGFpbHMgb2YgdGhlIG1lcmdlciAmIzgyMTI7IGluY2x1ZGluZyB3aGV0aGVyIEluZm8gTGluZSB3aWxsIG1vdmUgZnJvbSBpdHMgU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQgb2ZmaWNlcyB0byBVbml0ZWQgV2F5JiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlcyAmIzgyMTI7IGFyZSBzdGlsbCBiZWluZyB3b3JrZWQgb3V0LCBLYWhsIHNhaWQuIEluZm9ybWF0aW9uIGFsc28gd2FzbiYjODIxNzt0IGltbWVkaWF0ZWx5IGF2YWlsYWJsZSBvbiB3aGV0aGVyIGVtcGxveW1lbnQgd2lsbCBiZSBhZmZlY3RlZC48L3A+CjxwPkluZm8gTGluZSBlbXBsb3lzIDI2IHBlb3BsZS48L3A+CjxwPkluZm8gTGluZSBoYXMgdGhyZWUgbWFpbiBkZXBhcnRtZW50czogMi0xLTEsIEhvdXNpbmcgU2VydmljZXMgYW5kIExpZmVsaW5lLjwvcD4KPHA+SG91c2luZyBTZXJ2aWNlcyBpcyB0aGUgbGFyZ2VzdCBwcm9ncmFtIGF0IEluZm8gTGluZSBhbmQgYWN0cyBhcyB0aGUgY2VudHJhbCBpbnRha2UgZm9yIGFsbCBIVUQtIGZ1bmRlZCBob21lbGVzcyBzZXJ2aWNlIHByb2dyYW1zIGluIFN1bW1pdCBDb3VudHkgYW5kIHByb3ZpZGluZyBob21lbGVzcyBwcmV2ZW50aW9uIGFuZCByYXBpZCByZWhvdXNpbmcgYXNzaXN0YW5jZS4gSW5mbyBMaW5lIGFsc28gbWFuYWdlcyB0aGUgSG9tZWxlc3MgTWFuYWdlbWVudCBJbmZvcm1hdGlvbiBTeXN0ZW0gKEhNSVMpIGZvciBTdW1taXQgQ291bnR5LjwvcD4KPHA+TGlmZWxpbmUgcHJvdmlkZXMgYSBwZXJzb25hbCBlbWVyZ2VuY3kgcmVzcG9uc2Ugc3lzdGVtIHRvIG9sZGVyIGFkdWx0cyBhbmQgaW5kaXZpZHVhbHMgd2l0aCBkaXNhYmlsaXRpZXMuPC9wPgo8cD5DaHJpc3RpbmUgTWF5ZXIsIGNoYWlyIG9mIFVuaXRlZCBXYXkmIzgyMTc7cyBib2FyZCBvZiBkaXJlY3RvcnMgc2FpZCAmIzgyMjA7YXMgd2Ugd29yayB0b3dhcmQgb3VyIEJvbGQgR29hbHMgYW5kIGEgYmV0dGVyIGZ1dHVyZSBmb3IgZ3JlYXRlciBBa3JvbiwgaXQmIzgyMTc7cyB2aXRhbCB0aGF0IHdlIGNhbiByZWZlciBsb2NhbCBmYW1pbGllcyB0byB0aGUgcmVzb3VyY2VzIHRoZXkgbmVlZCB0byBoZWxwIHRoZW0gdGhyaXZlLiA8L3A+CjxwPiYjODIyMDtCeSB3b3JraW5nIHRvZ2V0aGVyIGFzIG9uZSBvcmdhbml6YXRpb24sIFVuaXRlZCBXYXkgYW5kIEluZm8gTGluZSBjYW4gZW5zdXJlIHRoYXQgdGhvc2Ugc2VydmljZXMgd2lsbCBjb250aW51ZSB0byBncm93IGFuZCBhZGFwdCB0byBtZWV0IHRoZSBuZWVkcyBvZiBvdXIgY29tbXVuaXR5LCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5CZXR0eSBMaW4tRmlzaGVyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcyNCBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86YmxpbmZpc2hlckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmJsaW5maXNoZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIEBibGluZmlzaGVyQUJKIG9uIFR3aXR0ZXIgb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vQmV0dHlMaW5GaXNoZXJBQkoiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9CZXR0eUxpbkZpc2hlckFCSjwvYT4gYW5kIHNlZSBhbGwgaGVyIHN0b3JpZXMgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9iZXR0eSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vYmV0dHk8L2E+PC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)