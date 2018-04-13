Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Innovating their way to success and prize money: Akron area and other college students to share their startup ideas at free LaunchTown event Monday
Published: April 13, 2018 - 6:24 PM
By Katie Byard
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Review: Browse works by 40 artists at Group Ten Gallery in Kent Updated April 13th, 2018 2:45 PM
Drag queens to battle onstage at Akron Civic Theatre Updated April 13th, 2018 2:45 PM
Pop reviews: Jeffery Deaver, The Weeknd, Anna Quindlen Updated April 13th, 2018 2:44 PM
Review: Cardi B is a close friend made good on the vivid ‘Invasion of Privacy’ Updated April 13th, 2018 2:44 PM

THE LATEST

Saquon Barkley worthy of No. 1 overall draft pick, would elevate Browns on and off field, Penn State coach James Franklin says Updated April 13th, 2018 7:02 PM
GM to end second shift at Youngstown, ending 1,500 jobs as Cruze sales sink Updated April 13th, 2018 6:26 PM
Innovating their way to success and prize money: Akron area and other college students to share their startup ideas at free LaunchTown event Monday Updated April 13th, 2018 6:24 PM
Ralph DiNicola, once FirstEnergy’s public voice, dies at age 68 Updated April 13th, 2018 6:23 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal