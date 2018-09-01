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Summer 2018 is second hottest on record in Akron; heat wave to continue
Published: September 1, 2018 - 3:33 PM | Updated: September 1, 2018 - 3:54 PM
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By Craig Webb

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