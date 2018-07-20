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Judge: ‘Great progress’ reuniting families split at border
Published: July 20, 2018 - 7:47 PM

By Elliot Spagat

Associated Press

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