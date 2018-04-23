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Kent State professor charged with lying to FBI
Published: April 23, 2018 - 11:34 AM | Updated: April 23, 2018 - 1:14 PM
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By Brandon Bounds
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