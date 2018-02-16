Laura Ingraham releases statement in response to uproar over LeBron criticism

-
SHOW CAPTION
HIDE CAPTION
In this file photo, Conservative political commentator and Fox News Channel host Laura Ingraham went after LeBron James in her show The Ingraham Angle.(AP Photo/J. Scott Applewhite, File)
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Gb3ggTmV3cyBob3N0IExhdXJhIEluZ3JhaGFtIG9uIEZyaWRheSByZWxlYXNlZCBhIHN0YXRlbWVudCBzZWVraW5nIHRvIG1ha2UgY2xlYXIgdGhhdCAmIzgyMjA7dGhlcmUgd2FzIG5vIHJhY2lhbCBpbnRlbnQmIzgyMjE7IGluIGhlciAmIzgyMjA7c2h1dCB1cCBhbmQgZHJpYmJsZSYjODIyMTsgcmVtYXJrcyBhaW1lZCBhdCBMZUJyb24gSmFtZXMgdGhlIG5pZ2h0IGJlZm9yZS48L3A+CjxwPlNoZSBhbHNvIGRpcmVjdGx5IGFja25vd2xlZGdlZCBhbiBpbmFjY3VyYWN5IGNhbGxlZCBvdXQgYnkgdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsJiM4MjE3O3MgQ2xpbnQgTyYjODIxNztDb25ub3IsIHdobyBub3RlZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9lbnRlcnRhaW5tZW50L3R2L2NsaW50LW9jb25ub3ItbGF1cmEtaW5ncmFoYW1zLWZveC1uZXdzLXJhbnQtYWdhaW5zdC1sZWJyb24tamFtZXMtZ29lcy1vdXQtb2YtYm91bmRzIj5pbiBhIGNvbHVtbiBwb3N0ZWQgb25saW5lIEZyaWRheSA8L2E+dGhhdCBzaGUgaW5jb3JyZWN0bHkgY2l0ZWQgdGhlIHNvdXJjZSBvZiBhIHdlYiB2aWRlbyBmZWF0dXJpbmcgdGhlIEFrcm9uIG5hdGl2ZSBhbmQgTkJBIHN0YXIuPC9wPgo8cD5IZXJlIGlzIHRoZSBjb21wbGV0ZSB0ZXh0IG9mIGhlciBzdGF0ZW1lbnQ6PC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SW4gMjAwMywgSSB3cm90ZSBhIE5ldyBZb3JrIFRpbWVzIGJlc3RzZWxsZXIgY2FsbGVkIDxlbT5TaHV0IFVwICZhbXA7IFNpbmcsPC9lbT4gaW4gd2hpY2ggSSBjcml0aWNpemVkIGNlbGVicml0aWVzIGxpa2UgdGhlIERpeGllIENoaWNrcyAmYW1wOyBCYXJicmEgU3RyZWlzYW5kIHdobyB3ZXJlIHRyYXNoaW5nIHRoZW4tUHJlc2lkZW50IEdlb3JnZSBXLiBCdXNoLiBJIGhhdmUgdXNlZCBhIHZhcmlhdGlvbiBvZiB0aGF0IHRpdGxlIGZvciBtb3JlIHRoYW4gMTUgeWVhcnMgdG8gcmVzcG9uZCB0byBwZXJmb3JtZXJzIHdobyBzb3VuZCBvZmYgb24gcG9saXRpY3MuIEkmIzgyMTc7dmUgdG9sZCBSb2JlcnQgRGVOaXJvIHRvICYjODIxNjtTaHV0IFVwICZhbXA7IEFjdCwmIzgyMTc7IEppbW15IEtpbW1lbCB0byAmIzgyMTY7U2h1dCBVcCAmYW1wOyBNYWtlIFVzIExhdWdoLCYjODIxNzsgYW5kIGp1c3QgdGhpcyB3ZWVrIHRvbGQgdGhlIFNhbiBBbnRvbmlvIFNwdXJzJiM4MjE3OyBHcmVnZyBQb3BvdmljaCB0byAmIzgyMTY7U2h1dCB1cCAmYW1wOyBDb2FjaC4mIzgyMTc7IElmIHBybyBhdGhsZXRlcyBhbmQgZW50ZXJ0YWluZXJzIHdhbnQgdG8gZnJlZWxhbmNlIGFzIHBvbGl0aWNhbCBwdW5kaXRzLCB0aGVuIHRoZXkgc2hvdWxkIG5vdCBiZSBzdXJwcmlzZWQgd2hlbiB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGNhbGxlZCBvdXQgZm9yIGluc3VsdGluZyBwb2xpdGljaWFucy4gVGhlcmUgd2FzIG5vIHJhY2lhbCBpbnRlbnQgaW4gbXkgcmVtYXJrcyAmIzgyMTI7IGZhbHNlLCBkZWZhbWF0b3J5IGNoYXJnZXMgb2YgcmFjaXNtIGFyZSBhIHRyYW5zcGFyZW50IGF0dGVtcHQgdG8gaW1tdW5pemUgZW50ZXJ0YWlubWVudCBhbmQgc3BvcnRzIGVsaXRlcyBmcm9tIHNjcnV0aW55IGFuZCBjcml0aWNpc20uIEFkZGl0aW9uYWxseSwgd2Ugc3RhdGVkIG9uIG15IHNob3cgdGhhdCB0aGVzZSBjb21tZW50cyBjYW1lIGZyb20gYW4gRVNQTiBwb2RjYXN0LCB3aGljaCB3YXMgbm90IHRoZSBjYXNlICYjODIxMjsgdGhlIGNvbnRlbnQgd2FzIHVuYWZmaWxpYXRlZCB3aXRoIEVTUE4uJiM4MjIxOzwvcD4K
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9lbnRlcnRhaW5tZW50L3R2L2NsaW50LW9jb25ub3ItbGF1cmEtaW5ncmFoYW1zLWZveC1uZXdzLXJhbnQtYWdhaW5zdC1sZWJyb24tamFtZXMtZ29lcy1vdXQtb2YtYm91bmRzIj5DbGludCBP4oCZQ29ubm9yOiBMYXVyYSBJbmdyYWhhbeKAmXMgRm94IE5ld3MgcmFudCBhZ2FpbnN0IExlQnJvbiBKYW1lcyBnb2VzIG91dCBvZiBib3VuZHM8L2E+PC9wPjwvZGl2PjwvZGl2Pg==