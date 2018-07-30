Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
LeBron James puts on show for first day of I Promise School, makes first public appearance since signing with Lakers
Published: July 30, 2018 - 9:03 PM

By Theresa Cottom

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

People in the news: Madonna, James Gunn, Bobby Brown July 30th, 2018 9:17 PM
LeBron James puts on show for first day of I Promise School, makes first public appearance since signing with Lakers July 30th, 2018 9:03 PM
Planning continues for massive state Route 8 bridge reconstruction July 30th, 2018 8:12 PM
Bob Dyer: Break out your smartphone at Bridgestone July 30th, 2018 7:53 PM

THE LATEST

LeBron James puts on show for first day of I Promise School, makes first public appearance since signing with Lakers July 30th, 2018 9:03 PM
Video: LeBron James elaborates on the reason why he departed home for the West Coast July 30th, 2018 8:32 PM
Planning continues for massive state Route 8 bridge reconstruction July 30th, 2018 8:12 PM
Akron hoping to schedule national bands on weeknights at Lock 3 next year July 30th, 2018 7:42 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal