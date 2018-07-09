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Macedonia mayor resigns amid allegations he slapped woman, grabbed her by her hair
Published: July 9, 2018 - 6:58 PM

By Ken Lahmers

Nordonia Hills News Leader
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