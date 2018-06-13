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Man accused of fatally shooting UA student in pizza shop robbery won’t face death penalty if convicted
Published: June 13, 2018 - 10:24 AM
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By Stephanie Warsmith

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