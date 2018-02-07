Man shot in buttocks in East Akron; bullets miss trio in South Akron, but hit nearby house

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Ba3JvbiBwb2xpY2UgcmVwb3J0IHR3byBzaG9vdGluZ3MgVHVlc2RheSBuaWdodCB0aGF0IGhhcHBlbmVkIGFib3V0IHRocmVlIG1pbGVzIGFuZCB0aHJlZSBob3VycyBhcGFydC48L3A+CjxwPlRoZSBmaXJzdCBoYXBwZW5lZCBzaG9ydGx5IGFmdGVyIDggcC5tLjwvcD4KPHA+V2hlbiBvZmZpY2VycyByZXNwb25kZWQgdG8gYSByZXBvcnQgb2Ygc2hvdHMgZmlyZWQgaW4gdGhlIDExMDAgYmxvY2sgb2YgQW5kcnVzIFN0cmVldCBpbiBTb3V0aCBBa3JvbiwgcG9saWNlIHNhaWQgdGhleSBmb3VuZCBhIHRyaW8gb2YgbWFsZXMgd2hvIHNhaWQgc29tZW9uZSBpbiBhIHJlZCwgZm91ci1kb29yIENoZXZ5IENvYmFsdCBvcGVuZWQgZmlyZSBvbiB0aGVtLjwvcD4KPHA+Tm9uZSBvZiB0aGUgdGhyZWUgd2FzIGluanVyZWQsIHBvbGljZSBzYWlkLCBidXQgYSByZXNpZGVudCBzYWlkIHNldmVyYWwgc3RyYXkgYnVsbGV0cyBmcm9tIHRoZSBpbmNpZGVudCBoaXQgdGhlaXIgaG9tZS48L3A+CjxwPkFib3V0IHRocmVlIGhvdXJzIGxhdGVyLCBqdXN0IGFmdGVyIDExIHAubS4sIGEgMTkteWVhci1vbGQgbWFuIHR1cm5lZCB1cCBhdCBTdW1tYSBBa3JvbiBDaXR5IEhvc3BpdGFsIGFmdGVyIGJlaW5nIHNob3QgaW4gdGhlIGJ1dHRvY2tzLjwvcD4KPHA+VGhlIG1hbiwgd2hvIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIHN1cnZpdmUsIHRvbGQgcG9saWNlIGhlIHdhcyBzaG90IG9uIEJlY2tlciBMYW5lIGluIEVhc3QgQWtyb24uIDwvcD4KPHA+Tm9uZSBvZiB0aGUgcGVvcGxlIHRhcmdldGVkIGluIGVhY2ggZWl0aGVyIHNob290aW5nIHByb3ZpZGVkIHBvbGljZSB3aXRoIHNwZWNpZmljIGRldGFpbHMgYWJvdXQgd2hhdCB0aGUgc2hvb3RlcnMgbG9va2VkIGxpa2UuIDwvcD4K