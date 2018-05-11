Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Merriman Valley man pistol-whipped, follows string of similar robberies in Greater Akron
Published: May 11, 2018 - 3:09 PM
Full Screen Linked Image
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Merriman Valley man pistol-whipped, follows string of similar robberies in Greater Akron Updated May 11th, 2018 3:09 PM
Family of 7 dead with gunshot wounds in rural Australia Updated May 11th, 2018 2:18 PM
2 aboard crashed plane in Wayne County treated for minor injuries Today May 11th, 2018 2:51 PM
In a month filled with bumbled incidents involving pot, here’s another one Today May 11th, 2018 3:07 PM

THE LATEST

Ohio Attorney General files suit against tour company that canceled school trips Updated May 11th, 2018 3:17 PM
Merriman Valley man pistol-whipped, follows string of similar robberies in Greater Akron Updated May 11th, 2018 3:09 PM
Former Geauga Lake Tilt-A-Whirl finds new home in Alliance Today May 11th, 2018 2:46 PM
A.J. Amer Agency acquired by Arthur J. Gallagher & Co. Updated May 11th, 2018 10:12 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal