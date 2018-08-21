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Breaking News: Microsoft uncovers more Russian hacking ahead of midterms
Published: August 21, 2018 - 5:30 PM | Updated: August 21, 2018 - 5:37 PM

By Matt O’Brien

Associated Press

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