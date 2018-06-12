Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Nearly 240 volunteers clear the way for renovations for I Promise School opening next month
Published: June 12, 2018 - 4:27 PM | Updated: June 12, 2018 - 4:41 PM
Full Screen Linked Image

By Theresa Cottom

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Nearly 240 volunteers clear the way for renovations for I Promise School opening next month Today June 12th, 2018 4:41 PM
Akron man indicted for shooting during pizza shop robbery in North Hill Today June 12th, 2018 4:12 PM
New nonprofit offers free, reduced-cost counseling to marginalized populations; open house set for Wednesday Updated June 12th, 2018 3:29 PM
Medina considers policing contract with Lafayette Township Updated June 12th, 2018 3:15 PM

THE LATEST

Josh Gordon says Browns’ wide receivers are best in league Today June 12th, 2018 5:02 PM
Nearly 240 volunteers clear the way for renovations for I Promise School opening next month Today June 12th, 2018 4:41 PM
For co-owner of Justify, road to Triple Crown started with a Medina-bred colt Today June 12th, 2018 4:45 PM
Akron man indicted for shooting during pizza shop robbery in North Hill Today June 12th, 2018 4:12 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal