Ohio.com / News / Breaking News News / New Akron school board member has no current ties to district, but brings unique marketing skills
Published: February 19, 2018 - 5:36 PM
By Theresa Cottom
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgQWtyb24gU2Nob29sIEJvYXJkIGhhcyBjaG9zZW4gTW9yZ2FuIExhc2hlciB0byBmaWxsIGl0cyB2YWNhbmN5LCBicmluZ2luZyBhIG1hcmtldGluZyBlZGdlIHRvIGEgZGlzdHJpY3QgdGhhdCBpcyBsb29raW5nIHRvIGltcHJvdmUgc3R1ZGVudCByZXRlbnRpb24uPC9wPgo8cD5UaGUgYm9hcmQgaGFzIGJlZW4gc2VhcmNoaW5nIGZvciBhIG5ldyBtZW1iZXIgc2luY2UgSmFudWFyeSwgd2hlbiBKb2huIE90dGVybWFuIHJlc2lnbmVkIGFtaWQgYWxsZWdhdGlvbnMgb2YgZHJ1ZyB1c2UgYW5kIGFuIG92ZXJkb3NlLiBUaGUgYm9hcmQgaGFkIDMwIGRheXMgZnJvbSBPdHRlcm1hbiYjODIxNztzIHJlc2lnbmF0aW9uIHRvIHJlcGxhY2UgaGltLCB3aGljaCB3b3VsZCBiZSBubyBsYXRlciB0aGFuIEZlYi4gMjEuPC9wPgo8cD5MYXNoZXIsIGEgcGFydG5lciBhdCB0aGUgQWtyb24tYmFzZWQgY29tbXVuaWNhdGlvbnMgYW5kIG1hcmtldGluZyBmaXJtIEFtcCBTdHJhdGVneSwgYnJpbmdzIGFuIGV4dGVuc2l2ZSBtYXJrZXRpbmcgYW5kIGNvbW11bmljYXRpb25zIGJhY2tncm91bmQgdG8gdGhlIGJvYXJkLiA8L3A+CjxwPlRoZSAzMy15ZWFyLW9sZCBpcyBhbiB1bmNvbnZlbnRpb25hbCBwaWNrIGluIHRoZSBzZW5zZSB0aGF0IHNoZSBoYXMgbm8gcHJpb3IgY29ubmVjdGlvbiB0byB0aGUgZGlzdHJpY3QuIEJ1dCBoZXIgZnV0dXJlIGludm9sdmVtZW50IGlzIHdoYXQgYXR0cmFjdGVkIGhlciB0byB0aGUgYm9hcmQsIGFuZCB3aGF0IGF0dHJhY3RlZCB0aGUgYm9hcmQgdG8gaGVyLjwvcD4KPHA+TGFzaGVyIHdhcyBhbW9uZyA1NyBhcHBsaWNhbnRzIGZvciB0aGUgcG9zaXRpb24uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhpcyBoYXMgYmVlbiBhIHZlcnkgZGlmZmljdWx0IHByb2Nlc3MgYmVjYXVzZSB0aGVyZSB3ZXJlIHNvIG1hbnkgcXVhbGlmaWVkIGNhbmRpZGF0ZXMuIEJ1dCB0aGUgYm9hcmQgd2FudGVkIHRvIHRha2UgYSB2ZXJ5IHRob3VnaHRmdWwgYW5kIGRlbGliZXJhdGUgYXBwcm9hY2ggdG8gZW5zdXJlIHRoYXQgdGhlIHBlcnNvbiB3ZSBzZWxlY3RlZCB3YXMgaW4gdGhlIGJlc3QgcG9zaXRpb24gdG8gaGVscCB1cyBtb3ZlIGZvcndhcmQgYXMgYSBkaXN0cmljdCwmIzgyMjE7IHNhaWQgQm9hcmQgUHJlc2lkZW50IFBhdHJpY2sgQnJhdm8uICYjODIyMDtNb3JnYW4gYnJpbmdzIGEgdW5pcXVlIHNraWxsIHNldCB0aGF0IGlzIG5vdCBjdXJyZW50bHkgcHJlc2VudCBvbiB0aGlzIGJvYXJkIHRoYXQsIEkgYmVsaWV2ZSwgd2lsbCBoZWxwIHVzIGFkZHJlc3Mgc29tZSBvZiB0aGUgY2hhbGxlbmdlcyB3ZSBmYWNlIGFzIGFuIHVyYmFuIHB1YmxpYyBzY2hvb2wgZGlzdHJpY3QuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+TGFzaGVyIGxpdmVzIGluIE1lcnJpbWFuIEhpbGxzIG5laWdoYm9yaG9vZCBvZiBBa3JvbiB3aXRoIGhlciBodXNiYW5kLCBNYXR0LCBhbmQgdGhlaXIgMi15ZWFyLW9sZCBzb24sIEFuZGVyc29uLiBTaGUgc2FpZCBzaGUgYW5kIGhlciBodXNiYW5kLCB3aG8gYm90aCBhdHRlbmRlZCBDb3BsZXkgSGlnaCBTY2hvb2wsIGZlbGwgaW4gbG92ZSB3aXRoIGEgZGlzdHJlc3NlZCBob21lIGluIEFrcm9uIGluIDIwMTAgYW5kIGRlY2lkZWQgdG8gdGFrZSBpdCBvbiBhcyB0aGVpciBwcm9qZWN0LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIHdlcmUgc28gZXhjaXRlZCBhYm91dCB0aGUgbmVpZ2hib3Job29kIHdlIHdlcmUgaW4gYW5kIHRoZSBjb29sIHN0dWZmIGhhcHBlbmluZyB0aGVyZSB0aGF0IGl0IGp1c3QgYmVjYW1lIHdoZXJlIHdlIGZpdCwmIzgyMjE7IExhc2hlciBzYWlkLjwvcD4KPHA+VGhlaXIgaG9tZSBpcyBhY3Jvc3MgdGhlIHN0cmVldCBmcm9tIEtpbmcgQ29tbXVuaXR5IExlYXJuaW5nIENlbnRlci4gV2hlbiB0aGVpciBzb24gd2FzIGJvcm4sIHRoZSBMYXNoZXJzIGRpc2N1c3NlZCB0aGUgYmVzdCBzY2hvb2wgdG8gc2VuZCBoaW0gYW5kIGRlY2lkZWQgb24gdGhlIHB1YmxpYyBzY2hvb2wgZGlzdHJpY3QuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgcmVhbGx5IGNvbW1pdHRlZCB0byBiZWluZyBhbmQgdGhyaXZpbmcgaW4gQWtyb24sJiM4MjIxOyBMYXNoZXIgc2FpZC48L3A+CjxwPkJyYXZvIHNhaWQgTGFzaGVyIGFkZHMgYSB1bmlxdWUgdm9pY2UgdG8gdGhlIGJvYXJkLiBTb21lIGJvYXJkIG1lbWJlcnMgaGF2ZSBraWRzIG9mIHZhcnlpbmcgYWdlcyBpbiB0aGUgZGlzdHJpY3QsIHdoaWxlIG90aGVycyBoYXZlIGtpZHMgd2hvIGhhdmUgYWxyZWFkeSBncmFkdWF0ZWQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayBpdCBjYW4gYWN0dWFsbHkgYmUgYSBnb29kIHRoaW5nLiBIb3cgZG9lcyBzaGUgdmlldyBBUFMgYXMgdGhlIHBhcmVudCBvZiBhIGZ1dHVyZSBzdHVkZW50PyYjODIyMTsgQnJhdm8gc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyBhbiBpbXBvcnRhbnQgcGVyc3BlY3RpdmUgdG8gaGF2ZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UaGUgc2VhcmNoIHByb2Nlc3MgdG9vayBhIGxpdHRsZSBsZXNzIHRoYW4gb25lIG1vbnRoIGFzIGJvYXJkIG1lbWJlcnMgaHVycmllZCB0byB3aGl0dGxlIDU3IGFwcGxpY2FudHMgZG93biB0byAxNy4gT24gU2F0dXJkYXksIHRoZSBib2FyZCBpbnRlcnZpZXdlZCAxNiBwZW9wbGUgYWZ0ZXIgb25lIGFwcGxpY2FudCBkcm9wcGVkIG91dC4gPC9wPgo8cD5CcmF2byBzYWlkIExhc2hlciB3YXMgYSB0b3AgY2hvaWNlIGFtb25nIGV2ZXJ5IGJvYXJkIG1lbWJlciwgYW5kIHRoZXkgZGVjaWRlZCBvbiBoZXIganVzdCBhbiBob3VyIGFmdGVyIGludGVydmlld3MgY29uY2x1ZGVkLjwvcD4KPHA+VGhyb3VnaG91dCB0aGUgcHJvY2VzcywgQnJhdm8gc2FpZCB0aGUgYm9hcmQgd2FzIGxvb2tpbmcgdG8gYWRkIGRpdmVyc2l0eSBpbiBhIHZhcmlldHkgb2Ygd2F5cy4gSGUgc2FpZCBMYXNoZXIgaGFzIGEgc2tpbGwgc2V0IHRvIGhlbHAgYWRkcmVzcyB0d28gb2YgdGhlIGJpZ2dlc3QgY2hhbGxlbmdlcyBmYWNpbmcgdGhlIGRpc3RyaWN0OiBlbnJvbGxtZW50IGFuZCBwZXJjZXB0aW9uLjwvcD4KPHA+TGFzaGVyIGhhcyBhIGhpc3Rvcnkgb2YgYnVzaW5lc3Mgc3RyYXRlZ3kgcm9sZXMsIGluY2x1ZGluZyBmb3VyIHllYXJzIGFzIGEgRm9ydHVuZSA1MDAgc3RyYXRlZ3kgY29uc3VsdGFudCB3aXRoIHRoZSBNb25pdG9yIEdyb3VwIGluIE1hc3NhY2h1c2V0dHMsIGFuZCBzZXZlbiB5ZWFycyBpbiBsZWFkZXJzaGlwIGF0IGxvY2FsIGJ1c2luZXNzIHB1YmxpY2F0aW9uIDxlbT5NaW1pIFZhbmRlcmhhdmVuPC9lbT4uPC9wPgo8cD5MYXNoZXIgaXMgdGhlIHZpY2UgcHJlc2lkZW50IG9mIHRoZSBBa3JvbiBjaGFwdGVyIG9mIEF0aGVuYSBJbnRlcm5hdGlvbmFsLCBhIG5vbnByb2ZpdCB0aGF0IGNvbm5lY3RzIHdvbWVuIGxlYWRlcnMsIGFuZCB3YXMgcGFydCBvZiB0aGUgVG9yY2hiZWFyZXIgQ2xhc3Mgb2YgMjAxNC4gU2hlIGFsc28gaXMgb24gdGhlIGJvYXJkIG9mIHRoZSBCb3lzICZhbXA7IEdpcmxzIENsdWJzIG9mIFdlc3Rlcm4gUmVzZXJ2ZSAmIzgyMTI7IGFuIG9yZ2FuaXphdGlvbiB0aGF0IGluc3BpcmVkIGhlciB0byBhcHBseSBmb3IgdGhlIGJvYXJkIGluIHRoZSBmaXJzdCBwbGFjZS48L3A+CjxwPkxhc2hlciBzYWlkIHNoZSB3YW50ZWQgdG8gYXBwbHkgdG8gc2VydmUga2lkcywgd2hvIGFyZSAmIzgyMjA7cGhlbm9tZW5hbCBodW1hbnMsJiM4MjIxOyBpbiBhIGxlYWRlcnNoaXAgcG9zaXRpb24uIFNoZSBhbHNvIHNhaWQgc2hlIHdhbnRlZCB0byBiZSBwYXJ0IG9mIHRoZSBkaXN0cmljdCYjODIxNztzIG9uZ29pbmcgdHJhbnNmb3JtYXRpb24sIGVzcGVjaWFsbHkgYXMgaXQgd29ya3MgdG8gYnVpbGQgcGFydG5lcnNoaXBzIGluIHRoZSBjaXR5LCB3aGljaCBpcyB1bmRlcmdvaW5nIHJldml0YWxpemluZyBjaGFuZ2VzIGFzIHdlbGwuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SWYgQVBTIGNhbiBiZSB0aGVyZSBhbmQgYmUgYSB0aG91Z2h0IGxlYWRlciBpbiBwYXJ0IG9mIHRoYXQgcHJvY2VzcywgdGhhdCYjODIxNztzIHJlYWxseSBleGNpdGluZyB0byBtZS4gV2UmIzgyMTc7cmUgbm90IGdvaW5nIHRvIHRyYW5zZm9ybSB0aGUgY2l0eSBpbiBhbnkgbWVhbmluZ2Z1bCB3YXkgaWYgd2UgZG9uJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBwdWJsaWMgZWR1Y2F0aW9uIHRoYXQmIzgyMTc7cyBlcXVpdGFibGUgZm9yIGV2ZXJ5Ym9keSwmIzgyMjE7IExhc2hlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSB0aGluayBpdCYjODIxNztzIHNvbWV0aGluZyB0aGF0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gbWFrZSB0aGUgc3lzdGVtIGJlIGEgYmV0dGVyIHBsYWNlLCBpZiB3ZSYjODIxNztyZSBjby1jcmVhdGl2ZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5XaXRoIHRoZSBhZGRpdGlvbiBvZiBMYXNoZXIsIGV2ZXJ5IG1lbWJlciBvZiB0aGUgYm9hcmQgbGl2ZXMgaW4gdGhlIG1vcmUgYWZmbHVlbnQgYXJlYSBvZiBub3J0aHdlc3QgQWtyb24gJiM4MjEyOyBhIHByb2JsZW0gdGhhdCB0aGUgYm9hcmQgaGFzIGRlYWx0IHdpdGggZm9yIHllYXJzLiBCcmF2byBzYWlkIHRoYXQmIzgyMTc7cyBzaW1wbHkgd2hlcmUgbWFueSBhcHBsaWNhbnRzIGxpdmUuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7W05laWdoYm9yaG9vZCBkaXZlcnNpdHldIHdhcyBhIGZhY3RvciB3ZSBzdHJvbmdseSBjb25zaWRlcmVkLCBidXQgaW4gdGhlIGVuZCBpdCB3YXMgbm90IHRoZSBvbmx5IGZhY3RvciB0aGF0IHdlIGhhZCB0byBsb29rIGF0LCYjODIyMTsgQnJhdm8gc2FpZC48L3A+CjxwPlRoZSBib2FyZCB3aWxsIGhvbGQgYSBzcGVjaWFsIG1lZXRpbmcgYXQgNDozMCBwLm0uIFR1ZXNkYXkgYXQgNzAgTi4gQnJvYWR3YXkgU3QuIHRvIHZvdGUgb24gdGhlIGFwcG9pbnRtZW50IG9mIExhc2hlciBhbmQgc3dlYXIgaGVyIGludG8gb2ZmaWNlLjwvcD4KPHA+VGhlcmVzYSBDb3R0b20gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zMjE2IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzp0Y290dG9tQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+dGNvdHRvbUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlciBAVGhlcmVzYV9Db3R0b20uPC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)