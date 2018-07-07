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New wildfires sweep through California, burning homes
Published: July 7, 2018 - 5:48 PM

By John Antczak

Associated Press

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