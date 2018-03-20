Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
North High School senior wants to help others be as death-positive as she is
Published: March 20, 2018 - 5:12 PM
Full Screen Linked Image
By Theresa Cottom
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Donald Watson drops insanity defense, cuts plea deal for ramming Cuyahoga Falls police vehicles Updated March 20th, 2018 4:36 PM
Akron expected to get anywhere from 2 to 5 inches of snow from early spring storm Today March 20th, 2018 4:32 PM
Artists get $10,000 each to reimagine their Akron neighborhoods Updated March 20th, 2018 3:55 PM
Downtown Akron hotel project at United Building gets $1.28 million loan Updated March 20th, 2018 3:24 PM

THE LATEST

Donald Watson drops insanity defense, cuts plea deal for ramming Cuyahoga Falls police vehicles Updated March 20th, 2018 4:36 PM
Akron expected to get anywhere from 2 to 5 inches of snow from early spring storm Today March 20th, 2018 4:32 PM
FirstEnergy declares dividend Updated March 20th, 2018 4:22 PM
Ohio prosecutors: Don’t overturn Amish leader’s hair-cutting case Updated March 20th, 2018 4:20 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal