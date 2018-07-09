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Norton school board eliminates 15 staff positions, sets pay-to-play fees to avoid projected future deficit
Published: July 9, 2018 - 9:44 PM

By Theresa Cottom

Beacon Journal/Ohio.com

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