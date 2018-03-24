Ohio House nixes legislation on pension payment cuts

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DT0xVTUJVUzogT2hpbyBSZXB1YmxpY2FuIEhvdXNlIGxlYWRlcnNoaXAgaGFzIGVuZGVkIGhlYXJpbmdzIG9uIGxlZ2lzbGF0aW9uIGFpbWVkIGF0IHJlZHVjaW5nIGFubnVhbCBjb3N0LW9mLWxpdmluZyBpbmNyZWFzZXMgZm9yIHJldGlyZWVzIHJlY2VpdmluZyBiZW5lZml0cyBmcm9tIE9oaW8mIzgyMTc7cyBsYXJnZXN0IHB1YmxpYyBwZW5zaW9uIHN5c3RlbS48L3A+CjxwPlRoZSBDb2x1bWJ1cyBEaXNwYXRjaCByZXBvcnRzIFJlcC4gS2lyayBTY2h1cmluZywgb2YgQ2FudG9uLCBzYXlzIHNhaWQgdGhlcmUgd29uJiM4MjE3O3QgYmUgZnVydGhlciBoZWFyaW5ncyBvbiBsZWdpc2xhdGlvbiBzb3VnaHQgYnkgdGhlICQ5MCBiaWxsaW9uIE9oaW8gUHVibGljIEVtcGxveWVlcyBSZXRpcmVtZW50IFN5c3RlbS48L3A+CjxwPk1lbWJlcnMgb2YgYm90aCBwYXJ0aWVzIG9wcG9zZWQgdGhlIHBsYW4uIFRoZSBiaWxsJiM4MjE3O3Mgc3BvbnNvciBSZXAuIEdhcnkgU2NoZXJlciwgb2YgQ2lyY2xldmlsbGUsIGhhZCBkb3VidHMgYWJvdXQgdGhlIGxlZ2lzbGF0aW9uIGFzIHdlbGwuPC9wPgo8cD5PUEVSUyBFeGVjdXRpdmUgRGlyZWN0b3IgS2FyZW4gQ2FycmFoZXIgc2F5cyBzaGUmIzgyMTc7cyBkaXNhcHBvaW50ZWQgYnkgdGhlIExlZ2lzbGF0dXJlJiM4MjE3O3MgcmVmdXNhbCB0byB0YWtlIGFjdGlvbiBvbiBhIHByb3Bvc2FsIHRvIGNhcCBjb3N0LW9mLWxpdmluZyBpbmNyZWFzZXMgYXQgbm8gbW9yZSB0aGFuIDIuNSBwZXJjZW50IGluc3RlYWQgb2YgdGhlIGN1cnJlbnQgZml4ZWQgYW1vdW50IG9mIDMgcGVyY2VudC48L3A+CjxwPkNhcnJhaGVyIGhhcyBzYWlkIHRoZSBwbGFuIGlzIGluIGdvb2Qgc2hhcGUsIGJ1dCBuZWVkcyB0byBlbGltaW5hdGUgJDE5IGJpbGxpb24gaW4gdW5mdW5kZWQgbGlhYmlsaXRpZXMuPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPkluZm9ybWF0aW9uIGZyb206IFRoZSBDb2x1bWJ1cyBEaXNwYXRjaCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5kaXNwYXRjaC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmRpc3BhdGNoLmNvbTwvYT48L3A+Cg==