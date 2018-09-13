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Ohio schools shine on new report cards — see how Summit County districts performed
Published: September 13, 2018 - 11:39 AM | Updated: September 13, 2018 - 11:51 AM

By Doug Livingston

Beacon Journal/Ohio.com

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