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Owner of Merriman Valley bars accused of using racially charged words at shooting scene
Published: September 12, 2018 - 6:36 PM | Updated: September 12, 2018 - 6:46 PM

By Stephanie Warsmith

Beacon Journal/Ohio.com

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