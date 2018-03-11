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Pentagon chief warns Syria on use of chemical weapons
Published: March 11, 2018 - 5:29 PM | Updated: March 11, 2018 - 5:55 PM
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By Robert Burns
Associated Press
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