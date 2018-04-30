Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Regional news briefs, May 1: North Hill DQ robbed second time in recent months
Published: April 30, 2018 - 6:28 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

UA names Ali Dhinojwala interim dean for College of Polymer Science and Polymer Engineering Updated April 30th, 2018 7:34 PM
DriveIT opens ‘gym’ concept in Akron to pump up information technology skills Updated April 30th, 2018 6:55 PM
Mother and friends of high schooler who overdosed bringing drug education to schools Updated April 30th, 2018 6:46 PM
Regional news briefs, May 1: North Hill DQ robbed second time in recent months Updated April 30th, 2018 6:28 PM

THE LATEST

Working in Progress hosting town hall meeting for Akron teens Updated April 30th, 2018 5:29 PM
ECOT whistleblower non-disclosure agreement questioned Updated April 30th, 2018 5:20 PM
Official: Trump to promote tax law in Cleveland on Saturday Updated April 30th, 2018 5:17 PM
Closure of FirstEnergy Solutions’ nuclear power plants should not hurt electric supply, grid manager finds Updated April 30th, 2018 4:26 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal