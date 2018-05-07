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School districts scrambling to cover costs of field trips after travel company abruptly closes
Published: May 7, 2018 - 5:34 PM
By Theresa Cottom
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