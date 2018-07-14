Schools grapple with how to handle sharing of inappropriate material on district Wi-Fi networks

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Published: July 14, 2018 - 8:11 PM | Updated: July 14, 2018 - 8:48 PM

By Theresa Cottom,
Briana Barker and Dave O’Brien

GateHouse Media Ohio

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