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Second bike rider attacked on Berlin Lake Trail in two months
Published: August 15, 2018 - 11:25 AM

By Dave O’Brien

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