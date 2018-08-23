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Sessions hits Trump back: Won’t be ‘improperly influenced’
Published: August 23, 2018 - 5:44 PM

By Zeke Miller, Catherine Lucey and Jonathan Lemire

Associated Press

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