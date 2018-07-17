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Soap Box Derby: North Canton sisters keep racing in family
Published: July 17, 2018 - 8:42 PM | Updated: July 17, 2018 - 8:58 PM
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By Michael Beaven

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