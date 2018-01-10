State health department says flu has claimed lives of two Ohio boys

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5EQVlUT046IEhlYWx0aCBvZmZpY2lhbHMgbm93IHNheSB0d28gYm95cyBmcm9tIE9oaW8gaGF2ZSBkaWVkIGZyb20gdGhlIGZsdSBpbiB3aGF0IGlzIHNoYXBpbmcgdXAgdG8gYmUgb25lIG9mIHRoZSBtb3N0IHNldmVyZSBmbHUgc2Vhc29ucyBpbiByZWNlbnQgeWVhcnMuPC9wPgo8cD5PaGlvJiM4MjE3O3MgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBIZWFsdGggc2FpZCBXZWRuZXNkYXkgdGhhdCBhIDEteWVhci1vbGQgZnJvbSBMdWNhcyBDb3VudHkgaGFzIGRpZWQuIEVhcmxpZXIgV2VkbmVzZGF5LCBzdGF0ZSBoZWFsdGggb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQgYSA0LXllYXItb2xkIGJveSBmcm9tIE1vbnRnb21lcnkgQ291bnR5IGRpZWQuPC9wPgo8cD5Nb250Z29tZXJ5IENvdW50eSYjODIxNztzIGNvcm9uZXImIzgyMTc7cyBvZmZpY2Ugc2F5cyA0LXllYXItb2xkIEpvbmFoIFJpZWJlbiwgb2YgQ2xheXRvbiwgZGllZCBKYW4uIDYuIEx1Y2FzIENvdW50eSYjODIxNztzIGhlYWx0aCBjb21taXNzaW9uZXIgc2F5cyB0aGUgMS15ZWFyLW9sZCBkaWVkIE1vbmRheS4gTm8gb3RoZXIgZGV0YWlscyB3ZXJlIHJlbGVhc2VkLjwvcD4KPHA+VGhlIGRlYXRocyBhcmUgdGhlIGZpcnN0IHJlcG9ydGVkIGJ5IHRoZSBzdGF0ZSBzaW5jZSBmbHUgc2Vhc29uIHN0YXJ0ZWQgaW4gT2N0b2Jlci4gSW4gT2hpbywgYWR1bHQgZGVhdGhzIGJlbGlldmVkIHRvIGJlIGFzc29jaWF0ZWQgd2l0aCB0aGUgZmx1IGFyZW4mIzgyMTc7dCByZXF1aXJlZCB0byBiZSByZXBvcnRlZCB0byBwdWJsaWMgaGVhbHRoIGFnZW5jaWVzLjwvcD4KPHA+SW4gYSBuZXdzIHJlbGVhc2UgV2VkbmVzZGF5IGFmdGVybm9vbiwgdGhlIHN0YXRlIGhlYWx0aCBkZXBhcnRtZW50IHJlcG9ydGVkIHRoYXQgdGhlcmUgd2VyZSAxLDc1MCBuZXcgY29uZmlybWVkIGZsdS1hc3NvY2lhdGVkIGhvc3BpdGFsaXphdGlvbnMgaW4gT2hpbyBkdXJpbmcgdGhlIGZpcnN0IHdlZWsgb2YgSmFudWFyeSwgYSBzaWduaWZpY2FudCBpbmNyZWFzZSBvdmVyIHRoZSA5MjUgcmVwb3J0ZWQgZHVyaW5nIHRoZSBsYXN0IHdlZWsgb2YgRGVjZW1iZXIuPC9wPgo8cD5UaGVyZSBoYXZlIGJlZW4gMyw4NTQgdG90YWwgZmx1LWFzc29jaWF0ZWQgaG9zcGl0YWxpemF0aW9ucyBpbiBPaGlvIHNpbmNlIGZsdSBzZWFzb24gYmVnYW4gbGFzdCBPY3RvYmVyLjwvcD4K