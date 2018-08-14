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Stocked Bud Light victory fridges installed at bars in Northeast Ohio to remain locked until Browns win first regular season game
Published: August 14, 2018 - 11:54 AM | Updated: August 14, 2018 - 12:01 PM
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By Craig Webb

Beacon Journal/Ohio.com

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