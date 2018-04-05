Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Studio Ghibli co-founder, director Isao Takahata dies at 82
Published: April 5, 2018 - 10:58 PM
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Studio Ghibli co-founder, director Isao Takahata dies at 82 April 5th, 2018 10:58 PM
Art review: How history was depicted through paintings April 5th, 2018 7:31 PM
Hot Spot: Kick up your heels at Rialto’s Swing Dance Night April 5th, 2018 7:12 PM
People in the News: Kim Kardashian West Lou Diamond Phillips, fashion designer Marc Jacobs April 5th, 2018 6:41 PM

THE LATEST

Studio Ghibli co-founder, director Isao Takahata dies at 82 April 5th, 2018 10:58 PM
Cavaliers 119, Wizards 115: Erratic Cavs rally to save Tyronn Lue’s comeback, keeps third place in East April 5th, 2018 10:54 PM
Two players leaving University of Akron men’s basketball team April 5th, 2018 10:17 PM
No more butts at Barberton’s Lake Anna? Proposal would fine smokers in city parks April 5th, 2018 10:03 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal