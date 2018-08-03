Summit County educators strive to prepare kids for kindergarten

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPkluIFN1bW1pdCBDb3VudHksIG9uZSBpbiB0aHJlZSBjaGlsZHJlbiBlbnRlciBraW5kZXJnYXJ0ZW4gdW5wcmVwYXJlZCB0byBsZWFybi48L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPldoaWxlIHRoZSBpbmRpY2F0b3JzIGZvciBraW5kZXJnYXJ0ZW4gcmVhZGluZXNzIGFyZSBzZWVtaW5nbHkgc2ltcGxlIHRhc2tzLCBsaWtlIHJoeW1pbmcgYW5kIHR5aW5nIHNob2VzLCB0aGUgY29uc2VxdWVuY2VzIGZvciBjaGlsZHJlbiB3aG8gZG9uJiM4MjE3O3QgbWVldCB0aG9zZSBiZW5jaG1hcmtzIGNhbiBsYXN0IGEgbGlmZXRpbWUuIFN0dWRpZXMgc2hvdyB0aGF0IGJ5IHRoZSBhZ2Ugb2YgZml2ZSwgdGhlIHBvc2l0aW9uIGNoaWxkcmVuIGFyZSBpbiBkZXZlbG9wbWVudGFsbHkgY2FuIGluZmx1ZW5jZSB0aGVpciBsZXZlbCBvZiBzdWNjZXNzIGF0IG5lYXJseSBldmVyeSBzdGVwIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZWlyIGxpdmVzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1doZW4gdGhleSBhcmUgY29taW5nIGluIHByZXBhcmVkIGZvciBzdWNjZXNzLCBpdCBjaGFuZ2VzIHRoZWlyIHdob2xlIHRyYWplY3RvcnksJiM4MjIxOyBzYWlkIExhdXJhIERpQ29sYSwgdGhlIGVhcmx5IGNoaWxkaG9vZCBzdHJhdGVneSBsZWFkZXIgZm9yIFN1bW1pdCBFZHVjYXRpb24gSW5pdGlhdGl2ZS4gJiM4MjIwO1RoZSBzaW5nbGUgYmVzdCB3YXkgdG8gZ2V0IHJlYWR5IGZvciBzdWNjZXNzIGlzIHRvIGJlIHJlYWR5IGZvciBraW5kZXJnYXJ0ZW4uJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VG8gY29tYmF0IHRoZSBjb3VudHkmIzgyMTc7cyBzdGFnbmFudCByYXRlIG9mIGtpbmRlcmdhcnRlbiByZWFkaW5lc3MsIHBvY2tldHMgb2YgZWR1Y2F0b3JzIGFuZCBjb21tdW5pdHkgbWVtYmVycyBoYXZlIHN0YXJ0ZWQgbWVldGluZyByZWd1bGFybHkgdG8gYnJhaW5zdG9ybSBob3cgdG8gam9pbiBmb3JjZXMgYW5kIGZpbmQgc29sdXRpb25zIHRvIGdldCB0aGVpciB5b3VuZ2VzdCBzdHVkZW50cyBvbiB0cmFjay48L3A+CjxwPkluIDIwMTYsIFN1bW1pdCBFZHVjYXRpb24gSW5pdGlhdGl2ZSBiZWdhbiBvcmdhbml6aW5nIFJlYWRpbmVzcyBDb2FsaXRpb25zIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIGNvdW50eSB0byBzcGFyayBjb252ZXJzYXRpb25zIGJldHdlZW4gcHJlc2Nob29sIGFuZCBraW5kZXJnYXJ0ZW4gZWR1Y2F0b3JzIHRvIGJyaWRnZSB0aGUgZ2FwIGJldHdlZW4gdGhlIHR3byBhbmQgaW5jcmVhc2UgdGhlIGxldmVsIG9mIGtpbmRlcmdhcnRlbiByZWFkaW5lc3MuPC9wPgo8cD5JbiBqdXN0IG9uZSB5ZWFyLCB0aGUgbnVtYmVyIG9mIGNvYWxpdGlvbnMgaGFzIGdyb3duIGZyb20gMTAgdG8gMzcgJiM4MjEyOyBhbmQgdGhpcyBzdW1tZXIsIHRoZSBjb2FsaXRpb25zIGhhdmUgc3RhcnRlZCB0byBwdXQgdGhlaXIgd29yayB0byB0aGUgdGVzdC48L3A+CjxwPkNvYWxpdGlvbnMgZm9ybWluZzwvcD4KPHA+U3VtbWl0IEVkdWNhdGlvbiBJbml0aWF0aXZlIGNhbGN1bGF0ZXMgdGhlIGNvdW50eSYjODIxNztzIGxldmVsIG9mIGtpbmRlcmdhcnRlbiByZWFkaW5lc3MgYWNjb3JkaW5nIHRvIGhvdyBtYW55IHN0dWRlbnRzIHdlcmUgY29uc2lkZXJlZCBvbi10cmFjayBpbiBMYW5ndWFnZSAmYW1wOyBMaXRlcmFjeSBvbiBPaGlvJiM4MjE3O3MgS2luZGVyZ2FydGVuIFJlYWRpbmVzcyBBc3Nlc3NtZW50LCB3aGljaCBpcyBhZG1pbmlzdGVyZWQgYXQgdGhlIGJlZ2lubmluZyBvZiBlYWNoIHllYXIuPC9wPgo8cD5PZiB0aGUgMTcgc2Nob29sIGRpc3RyaWN0cyBpbiB0aGUgY291bnR5LCAxNSBoYXZlIG9yZ2FuaXplZCByZWFkaW5lc3MgY29hbGl0aW9ucy4gQWtyb24gUHVibGljIFNjaG9vbHMgaGFzIGF0IGxlYXN0IG9uZSBmb3IgZWFjaCBvZiBpdHMgc2V2ZW4gbmVpZ2hib3Job29kIGNsdXN0ZXJzLCBhbmQgMjQgb2YgaXRzIDI4IGVsZW1lbnRhcnkgYnVpbGRpbmdzIGFyZSByZXByZXNlbnRlZC48L3A+CjxwPlRoZSBjb2FsaXRpb25zIGFyZSBtYWRlIHVwIG9mIGVsZW1lbnRhcnkgYW5kIHByZXNjaG9vbCBlZHVjYXRvcnMsIGxpYnJhcmlhbnMgYW5kIG90aGVyIGNvbW11bml0eSBtZW1iZXJzIGludm9sdmVkIGluIGVhcmx5IGNoaWxkaG9vZCBlZHVjYXRpb24uPC9wPgo8cD5Db2FsaXRpb25zIG1lZXQgdXAgcmVndWxhcmx5ICYjODIxMjsgYXQgbGVhc3QgdHdpY2UgYSB5ZWFyLCBidXQgc29tZSBhcyBvZnRlbiBhcyBtb250aGx5ICYjODIxMjsgdG8gZGlzY3VzcyBob3cgdG8gaW5jcmVhc2UgcmVhZGluZXNzIGluIHRoZWlyIGluZGl2aWR1YWwgZGlzdHJpY3RzLiBUaGUgZ3JvdXAgbGVhZGVycyBvZiBlYWNoIGNvYWxpdGlvbiBhbHNvIG1lZXQgdXAgd2l0aCBvbmUgYW5vdGhlciBxdWFydGVybHkgdG8gY29tcGFyZSBub3RlcyBhbmQgYnJhaW5zdG9ybSBhYm91dCBjaGFsbGVuZ2VzIGZhY2luZyB0aGUgZW50aXJlIGNvdW50eS48L3A+CjxwPkVhY2ggY29hbGl0aW9uIGZhY2VzIHVuaXF1ZSBjaGFsbGVuZ2VzIGJhc2VkIG9uIHRoZSBkZW1vZ3JhcGhpY3Mgb2YgaXRzIHN0dWRlbnQgcG9wdWxhdGlvbi4gPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7T25lIHNpemUgZG9lc24mIzgyMTc7dCBmaXQgYWxsLCYjODIyMTsgRGlDb2xhIHNhaWQuPC9wPgo8cD5Ib3dldmVyLCBvbmNlIGdyb3VwIGxlYWRlcnMgbWVldCwgaXQmIzgyMTc7cyBldmlkZW50IHNpbWlsYXIgcHJvYmxlbXMgZXhpc3QgdGhyb3VnaG91dCB0aGUgY291bnR5LjwvcD4KPHA+T25lIGlzIGEgbGFjayBvZiB1bmRlcnN0YW5kaW5nIG92ZXIga2luZGVyZ2FydGVuIGV4cGVjdGF0aW9ucywgd2hpY2ggaGF2ZSBpbmNyZWFzZWQgYXQgdGhlIHN0YXRlIGxldmVsIG92ZXIgdGhlIHBhc3QgZGVjYWRlLCBEaUNvbGEgc2FpZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGV5IHN0YXJ0IG9mZiBsZWFybmluZyBmcm9tIGRheSBvbmUgbm93LCYjODIyMTsgc2FpZCBMYU1vbmljYSBEYXZpcywgcHJpbmNpcGFsIG9mIEhlbGVuIEFybm9sZCBlbGVtZW50YXJ5LjwvcD4KPHA+QW5vdGhlciBjb21tb24gaXNzdWUgaXMgYSBsYWNrIG9mIHRpbWVseSBraW5kZXJnYXJ0ZW4gcmVnaXN0cmF0aW9uIGJ5IHBhcmVudHMsIHdoaWNoIGhlbHBzIG5vdCBqdXN0IHN0dWRlbnRzLCBidXQgYWxzbyBwYXJlbnRzIGFuZCB0ZWFjaGVycyBiZXR0ZXIgcHJlcGFyZSBmb3IgdGhlIHVwY29taW5nIHllYXIuPC9wPgo8cD5CdXQgcGVyaGFwcyB0aGUgbGFyZ2VzdCBiYXJyaWVyIHRvIGtpbmRlcmdhcnRlbiByZWFkaW5lc3MgY29tZXMgZnJvbSBwcmVzY2hvb2xzIGluIHRoZSBjb3VudHkuIEFsb25nIHdpdGggYSBsYWNrIG9mIHF1YWxpdHkgcHJlc2Nob29scyBpbiBzb21lIGFyZWFzLCB0aGVyZSBpcyBhbiBldmVuIGdyZWF0ZXIgbGFjayBvZiBzdHJlYW1saW5lZCByZXNvdXJjZXMgYmV0d2VlbiBwcmVzY2hvb2xzIGFuZCBlbGVtZW50YXJpZXMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhlIHByZXNjaG9vbCB3b3JsZCBkb2VzbiYjODIxNzt0IHRhbGsgdG8gdGhlIGtpbmRlcmdhcnRlbiB3b3JsZCwgZXZlbiBzb21ldGltZXMgd2hlbiB0aG9zZSBwcmVzY2hvb2xzIGFyZSBpbiBraW5kZXJnYXJ0ZW4gYnVpbGRpbmdzLCYjODIyMTsgRGlDb2xhIHNhaWQuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkVhcmx5IHJlYWRpbmVzczwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+VGhlIGNvbWJpbmF0aW9uIG9mIGJhcnJpZXJzIGxlYWRzIHRvIGEgbGFyZ2UgcG9ydGlvbiBvZiBraWRzIGluIHRoZSBjb3VudHkgc3RhcnRpbmcgb2ZmLXRyYWNrJiM4MjEyO2FuZCB3aXRob3V0IGFkZGl0aW9uYWwgaW50ZXJ2ZW50aW9ucywgdGhleSYjODIxNztyZSBsaWtlbHkgdG8gc3RheSB0aGF0IHdheS48L3A+CjxwPlN0dWRlbnRzIHdobyBhcmUgZGVlbWVkIHJlYWR5IGZvciBraW5kZXJnYXJ0ZW4gYXJlIG1vcmUgdGhhbiB0d2ljZSBhcyBsaWtlbHkgdG8gcmVhZCBvbiBncmFkZSBsZXZlbCBpbiB0aGUgY29taW5nIHllYXJzLCBhbmQgdGhleSBhcmUgdW5saWtlbHkgdG8gbmVlZCBleHRyYSBzdXBwb3J0IG9yIGludGVydmVudGlvbiBpbiBzY2hvb2wsIGFjY29yZGluZyB0byBTdW1taXQgRWR1Y2F0aW9uIEluaXRpYXRpdmUuPC9wPgo8cD5LaW5kZXJnYXJ0ZW4gcmVhZGluZXNzIGNvbnRyaWJ1dGVzIHRvIHN1Y2Nlc3MgZXZlbiBhZnRlciBzY2hvb2wuIEEgcmVwb3J0IHJlY2VudGx5IHJlbGVhc2VkIGJ5IHRoZSBzdGF0ZSBjb3JyZWxhdGVzIHRoZSBjdXJyZW50IHN0YXRld2lkZSBraW5kZXJnYXJ0ZW4gcmVhZGluZXNzIGxldmVsIG9mIDQwIHBlcmNlbnQgdG8gdGhlIG1lcmUgNDMgcGVyY2VudCBvZiBhZHVsdCB3b3JrZm9yY2Ugd2l0aCBhIHBvc3RzZWNvbmRhcnkgZGVncmVlIG9yIGNyZWRlbnRpYWwgbGVhZGluZyB0byBhIGpvYiBhdmFpbGFibGUgaW4gdGhlIHN0YXRlIHRvZGF5LjwvcD4KPHA+VGhvdWdoIHRoZSBzdGF0ZSBoYXMgYSBsb3dlciBsZXZlbCBvZiBraWRzIGVudGVyaW5nIGtpbmRlcmdhcnRlbiByZWFkeSwgdGhlIGRpc3Bhcml0aWVzIGluIHRoZSBjb3VudHkgYXJlIGdyZWF0ZXI6IDc1IHBlcmNlbnQgb2Ygd2hpdGUgY2hpbGRyZW4gZW50ZXJpbmcga2luZGVyZ2FydGVuIGFyZSByZWFkeSB0byBsZWFybiwgYXMgb3Bwb3NlZCB0byA0NiBwZXJjZW50IG9mIEFmcmljYW4tQW1lcmljYW4gY2hpbGRyZW4sIDMzIHBlcmNlbnQgb2YgQXNpYW4gY2hpbGRyZW4gYW5kIDMzIHBlcmNlbnQgb2YgSGlzcGFuaWMgY2hpbGRyZW4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZpbmRpbmcgc29sdXRpb25zPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5EaUNvbGEgc2FpZCBTdW1taXQgRWR1Y2F0aW9uIEluaXRpYXRpdmUgaGFzIGZvcm1lZCBhIHNlcGFyYXRlIHRhc2sgZm9yY2UgdG8gc3R1ZHkgdGhlIGRpc3Bhcml0eSBpc3N1ZXMsIGFuZCB0aGUgb3JnYW5pemF0aW9uIGhvcGVzIHRvIGV2ZW50dWFsbHkgdXNlIHRoZSByZWFkaW5lc3MgY29hbGl0aW9ucyBhcyB2ZWhpY2xlcyB0byB0YWtlIGFjdGlvbiBpbiB0aGF0IGFyZWEuPC9wPgo8cD5Gb3Igbm93LCB0aG91Z2gsIGNvYWxpdGlvbnMgYXJlIGZvY3VzZWQgb24gZmluZGluZyAmIzgyMjA7YmxhbmtldCBzb2x1dGlvbnMsJiM4MjIxOyBEaUNvbGEgc2FpZCwgZm9yIGtpbmRlcmdhcnRlbiByZWFkaW5lc3MgdGhhdCB3aWxsIGJlc3QgaGVscCB0aGVpciBjb21tdW5pdGllcy48L3A+CjxwPk1hbnkgY29hbGl0aW9ucyBhcmUgZm9jdXNlZCBvbiBjb25uZWN0aW5nIHJlc291cmNlcyBhbmQgc2hhcmluZyBleHBlY3RhdGlvbnMgYmV0d2VlbiBlbGVtZW50YXJ5IHNjaG9vbHMgYW5kIHByZXNjaG9vbHMuIFRoZSBjb25uZWN0aW9ucyBoYXZlIGhlbHBlZCBTdW1taXQgRWR1Y2F0aW9uIEluaXRpYXRpdmUgYmV0dGVyIGNhcHR1cmUgYWNhZGVtaWMgZGF0YSBvbiBraWRzIGV4aXRpbmcgcHJlc2Nob29sIGFuZCBlbnRlcmluZyBraW5kZXJnYXJ0ZW4sIHdoaWNoIGhlbHBzIGRldGVybWluZSB3aGF0IGludGVydmVudGlvbnMgYSBjaGlsZCBtaWdodCBuZWVkIGV2ZW4gYmVmb3JlIHRoZXkgZW50ZXIga2luZGVyZ2FydGVuLiBEaUNvbGEgc2FpZCB0aGUgb3JnYW5pemF0aW9uIGlzIG5vdyBjb2xsZWN0aW5nIGRhdGEgb24gbmVhcmx5IGhhbGYgb2YgdGhlIDUsNTAwIGtpZHMgd2hvIGVudGVyIGtpbmRlcmdhcnRlbiBpbiB0aGUgY291bnR5IGFubnVhbGx5LjwvcD4KPHA+T24gYW4gaW5kaXZpZHVhbCBsZXZlbCwgc28gZmFyLCB0aGUgb2xkZXN0IGNvYWxpdGlvbnMgaGF2ZSBoYWQgdGhlIGJlc3Qgc3VjY2Vzcy4gPC9wPgo8cD5UaGUgY29hbGl0aW9uIGluIEJhcmJlcnRvbiwgZm9yIGV4YW1wbGUsIGRldGVybWluZWQgdGhlIGNpdHkgbmVlZGVkIGEgaGlnaGVyIGxldmVsIG9mIHByZXNjaG9vbCBhdHRlbmRhbmNlLCByZXN1bHRpbmcgaW4gQmFyYmVydG9uIENpdHkgU2Nob29scyBlc3RhYmxpc2hpbmcgaXRzIGZpcnN0IGRpc3RyaWN0IHByZXNjaG9vbC48L3A+CjxwPkJhcmJlcnRvbiBTdXBlcmludGVuZGVudCBKZWZmIFJhbW55dHogc2FpZCB0aGUgcHJlc2Nob29sJiM4MjE3O3MgNjAgc2xvdHMgZmlsbGVkIHF1aWNrbHkgaXRzIGZpcnN0IHllYXIuIE5vdyBpbiBpdHMgc2Vjb25kIHllYXIgYW5kIGRvdWJsZWQgaW4gc2l6ZSwgaGUgYW50aWNpcGF0ZXMgYWxsIDEyMCBzbG90cyB3aWxsIGZpbGwgdGhpcyB5ZWFyIGFzIHdlbGwuPC9wPgo8cD5NZWFud2hpbGUsIHRoZSBjb2FsaXRpb24gaW4gVGFsbG1hZGdlICYjODIxMjsgdGhlIGZpcnN0IGNvYWxpdGlvbiB0byBmb3JtICYjODIxMjsgaGFzIGZvY3VzZWQgaXRzIGVmZm9ydHMgb24gaW5jcmVhc2luZyBraW5kZXJnYXJ0ZW4gcmVnaXN0cmF0aW9uIGFuZCBlbmdhZ2luZyBmYW1pbGllcyBiZWZvcmUgc2Nob29sIHN0YXJ0cy48L3A+CjxwPkNvdXJ0bmV5IERhdmlzLCBwcmluY2lwYWwgb2YgRHVuYmFyIFByaW1hcnkgU2Nob29sIGluIFRhbGxtYWRnZSBDaXR5IFNjaG9vbHMsIHNhaWQgdGhlIGRpc3RyaWN0IGhlbGQgYSBraW5kZXJnYXJ0ZW4gcmVnaXN0cmF0aW9uIGV2ZW50IGluIEFwcmlsLCB3aGVyZSBpdCBtb3JlIHRoYW4gZG91YmxlZCB0aGUgYW1vdW50IG9mIHN0dWRlbnRzIHdobyBhcmUgdHlwaWNhbGx5IHJlZ2lzdGVyZWQgYnkgdGhhdCB0aW1lLiBCZWNhdXNlIHNvIG1hbnkgc2lnbmVkIHVwIGVhcmx5LCB0aGUgZGlzdHJpY3QgcGxhbnMgdG8gcGhhc2Uga2lkcyBpbnRvIGtpbmRlcmdhcnRlbiB0aGlzIHllYXIgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIHRvIGdldCB0aGVtIGFjY3VzdG9tZWQgdG8gYSBjbGFzc3Jvb20gc2V0dGluZyBiZWZvcmUgZGl2aW5nIGludG8gbGVhcm5pbmcuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7T3VyIGNvYWxpdGlvbiYjODIxNztzIHJlYWxseSBiZWVuIGEgY2F0YWx5c3QgZm9yIGdyZWF0IGltcHJvdmVtZW50cyB3ZSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIGFibGUgdG8gbWFrZSwmIzgyMjE7IENvdXJ0bmV5IERhdmlzIHNhaWQuPC9wPgo8cD5PdGhlciBjb2FsaXRpb25zIGFyZSBzdGlsbCBpbiB0aGUgbGVhcm5pbmcgc3RhZ2VzIGFuZCB0cnlpbmcgdG8geWllbGQgcmVzdWx0cy48L3A+CjxwPlRoZSBCdWNodGVsIGNsdXN0ZXIgb2YgQWtyb24gUHVibGljIFNjaG9vbHMsIHdob3NlIGNvYWxpdGlvbiBmb3JtZWQgYXQgdGhlIGZpcnN0IHF1YXJ0ZXIgb2YgbGFzdCBzY2hvb2wgeWVhciwgcmVjZW50bHkgaGVsZCBhIHNpbWlsYXIga2luZGVyZ2FydGVuIHJlZ2lzdHJhdGlvbiBldmVudCwgY29tcGxldGUgd2l0aCBjb3VudHkgcmVzb3VyY2VzIHBhcmVudHMgd291bGQgbmVlZCB0byBzdWNjZXNzZnVsbHkgcmVnaXN0ZXIgdGhlaXIgY2hpbGRyZW4uPC9wPgo8cD5IZWxlbiBBcm5vbGQgUHJpbmNpcGFsIExhTW9uaWNhIERhdmlzLCB3aG8gaXMgcGFydCBvZiB0aGUgQnVjaHRlbCBjbHVzdGVyLCBzYWlkIHNoZSBhbnRpY2lwYXRlZCBtb3JlIHRoYW4gNTAgYXR0ZW5kZWVzIGF0IHRoZSBldmVudC48L3A+CjxwPk9ubHkgMTAga2lkcyByZWdpc3RlcmVkIHRoYXQgZW50aXJlIGRheS48L3A+CjxwPlRob3VnaCB0aGUgdHVybm91dCB3YXMgYSBkaXNhcHBvaW50bWVudCwgTGFNb25pY2EgRGF2aXMgc2FpZCB0aGUgY29hbGl0aW9uIGlzbiYjODIxNzt0IGRldGVycmVkIGZyb20gdGhlIHdvcmsgaXRzIHN0YXJ0ZWQuIFNoZSBwbGFucyB0byByZWV2YWx1YXRlLCBjb250aW51ZSB3b3JraW5nIGFuZCBpbXByb3ZlIHRoZSBldmVudCBmb3IgbmV4dCB5ZWFyLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyAxMCBtb3JlIHRoYW4gd2UgaGFkIGxhc3QgeWVhciwmIzgyMjE7IERhdmlzIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBkbyBpdCBhZ2FpbiB3aXRob3V0IGEgZG91YnQuIFdlIGhhdmUgYSB5ZWFyIHRvIHBsYW4sIGFuZCB3ZSYjODIxNztyZSBleGNpdGVkIGFib3V0IGl0LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRoZXJlc2EgQ290dG9tIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzIxNiBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86dGNvdHRvbUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPnRjb3R0b21AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXIgQFRoZXJlc2FfQ290dG9tLjwvcD4K