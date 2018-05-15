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Summit County Jail commission digs into use of force, deputy hiring, training, inmate mental health
Published: May 15, 2018 - 5:56 PM
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By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer
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