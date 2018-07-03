Summit County mayors lobby to push up primary election day to May starting next year

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Published: July 3, 2018 - 3:24 PM | Updated: July 3, 2018 - 3:29 PM
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By Jim Mackinnon

Beacon Journal/Ohio.com

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