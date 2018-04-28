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Suspect in killing of Maine sheriff’s deputy now in custody
Published: April 28, 2018 - 5:13 PM | Updated: April 28, 2018 - 5:18 PM
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Associated Press
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